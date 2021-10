El fin del verano dispara la demanda de reparaciones de electrodomésticos, sugiere Servicio Técnico Plus Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 10:49 h (CET) La vuelta a la rutina y un mayor tiempo en casa se traduce en un mayor uso de los equipos propios de cada casa, los cuales, por ende, pueden sufrir averías que requieren la mejor mano de obra profesional para que estas sean subsanadas con total criterio, sostienen los expertos de Servicio Técnico Plus El otoño supone la recuperación de la actividad profesional de las reparaciones de electrodomésticos, donde destaca serviciotecnico.plus, donde trabaja un grupo multidisciplinar de expertos que se ocupan de cualquier desperfecto en estos equipos.

El verano, temporada de vacaciones por excelencia, hace que las personas pasen, generalmente, menos tiempo en casa, por lo que se usan menos estos recursos y, por tanto, o no se detectan las posibles averías o no surgen.

Además, el tener tanto tiempo parados estos productos, se incrementa el riesgo de experimentar cualquier contratiempo.

Por tanto, la llegada del otoño pone en sobreaviso al sector para tener a punto todos sus recursos y responder a la alta demanda de un servicio profesional como el que ofrece esta compañía.

Cómo trabajan en serviciotecnico.plus

Este servicio técnico multimarca está formado por expertos en cada uno de los equipos que se suelen tener en casa y que pueden sufrir cualquier problema con su uso continuado.

La calidad, profesionalidad, rigor y, sobre todo, cercanía son algunos de los aspectos que describen el trabajo de su personal, que lleva a cabo procedimientos totalmente personalizados, de forma que se encuentre el origen del problema con rapidez y precisión.

ACS, calefacción, aire acondicionado, cocinas de gas, campanas extractoras, cocinas de inducción o de vitrocerámica, congeladores, frigoríficos, hornos de gas o eléctricos, lavadoras, lavavajillas, secadoras… son sólo algunos de los ejemplos más cotidianos a los que se enfrentan los profesionales que trabajan en equipos de servicio técnico como este.

Poniéndose en contacto con su servicio de atención al cliente, envían al experto en aquel electrodoméstico o problema que se considere más indicado, el cual determinará un presupuesto ajustado a la avería en cuestión; en caso de ser aceptado, se suprimirá automáticamente la partida relativa al desplazamiento, motivo por el cual destaca como un servicio económico respecto a la competencia.

Más de 20 años de experiencia y miles de clientes satisfechos avalan la excelencia que aplican en cada uno de los procedimientos que desempeñan en su día a día.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.