Los Morancos serán premiados en Marbella por su trayectoria humorística de más de 40 años

martes, 26 de octubre de 2021, 10:35 h (CET) Los cómicos más aclamados por los españoles recogerán el galardón Premio Entertainment 2021 en el New York Summit Awards, el sensacional evento que se realizará el 19 de noviembre en la Costa del Sol El talentoso dúo de humoristas españoles, Los Morancos, será galardonado con el Premio Entertainment 2021 en la gala New York Summit, que se celebrará el 19 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella.

Este año la diversión estará asegurada de la mano de los hermanos sevillanos César y Jorge Cadaval, quienes participarán en la espactacular Gala para recibir el premio, reflejo de su enorme popularidad y más de 40 años dedicados al humor.

Conocidos en sus orígenes como Los Morancos de Triana, iniciaron su andadura en las ferias andaluzas hasta lograr su primera aparición en televisión en 1984 en el mítico programa 'Un, dos, tres...responda otra vez'. Ese momento televisivo selló el comienzo de su carrera, convirtiéndose en figuras habituales de la pantalla y los escenarios.

La actuación que marcó la trayectoria de los célebres cómicos fue su versión de la canción ‘Dragostea Din Tei’, que convirtieron en un himno que dio la vuelta al mundo. El famoso tema se volvió un hit en muchos países de Hispanoamérica, en particular en Venezuela, Ecuador, México, Perú, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Cuba, República Dominicana Chile y Colombia. La letra reivindicativa y la pegadiza tonada ‘Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay’ hicieron de la versión un éxito internacional.

A lo largo de cuatro décadas, los artistas no han parado de provocar carcajadas con personajes como Omaíta y Antonia, con la parodia a numerosas celebridades en sus espectáculos y en la participación de destacados programas de TV, como ‘Mira Quién Baila’ o ‘Tu cara me suena’.

En la V edición de los NYS, Los Morancos serán distinguidos por su indiscutible sentido del humor y las risas con las que han alegrado a su audiencia que lo siguen tanto desde las butacas de los teatros como a través de los virales vídeos de YouTube e Instagram.

La prestigiosa gala estadounidense, que premia a personas, organizaciones y empresas que trabajan con la finalidad de mejorar el mundo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendrá lugar este año, por primera y única vez, en la Costa del Sol.

La Fundación ICL, parte del grupo empresarial HAC Global, es una organización filantrópica registrada en la Ciudad de Nueva York, que trabaja para empoderar, elevar y dar una plataforma a la comunidad hispana por todo el mundo. Trabaja en los ámbitos de cambio climático, educación para líderes, creando puentes entre el mundo empresarial y los retos sociales y en diferentes proyectos de ayuda humanitaria.

Para más información y compra de entradas para acudir al evento NYS Awards 2021, que contará con magníficas actuaciones musicales, visitar la web oficial: www.nysummit.org

