Las soluciones tecnológicas más utilizadas por los departamentos de compras en España, Procure Tech Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 10:38 h (CET) Esta herramienta creada por Skiller Academy, con la colaboración de CPOnet y más de un centenar de expertos, se configura como el quién-es-quién del ecosistema tecnológico en español para CPOs Tras el éxito y buenos comentarios recibidos por la creación del mapa de Procure Tech, llega ahora la primera actualización de esta herramienta en la que se muestran las diferentes soluciones tecnológicas orientadas a los departamentos de Compras en España, estructuradas en 15 categorías, y cuyo objetivo es potenciar el rol del Chief Procurement Officer. En la creación del mapa y su posterior actualización han participado más de un centenar de profesionales del mundo de las compras y abastecimiento. Lo que ha hecho que surja alguna categoría nueva y que suba el número de empresas del radar.

Esta iniciativa surgió ante la necesidad de identificar las herramientas más destacadas en la transformación digital del rol de Compras, detectadas por sus principales promotores, en el ámbito nacional. Para Juan Antonio Muñoz-Gallego, Fundador de Skiller Academy, “la tecnología es la solución para gran parte de los problemas en un entorno volátil, complejo y de incertidumbre como nos comentan los lideres en compras y abastecimiento”.

El ecosistema de compras aplaude la iniciativa

Para la actualización del mapa, Skiller Academy ha contado en esta ocasión con la colaboración de CPOnet, la Red Social que reúne a miles de Compradores de España y Latam.

Algunos de los expertos que han liderado este nuevo mapa mencionan que el sector de Compras en España valora positivamente que se mantenga fresca la iniciativa, mostrándose también de acuerdo en la necesaria formación permanente y profesionalización de los Compradores en términos de uso y búsqueda de la mejor tecnología para Compras, ya que muchas veces es obviada con el argumento de que el conocimiento se adquiere de forma empírica.

Pablo Sicilia, Manager of Procurement en LACROIX City, con más de 20 años en Compras explica que “hay una necesidad de elevar la función del Procurement hacia niveles de mayor valor y, en este caso, la tecnología es una herramienta de ayuda fundamental porque facilita enormemente el tránsito desde la tiranía de los ahorros hacia su conversión en un verdadero eje de colaboración y de aportación de valor”.

Josep Puig, CEO de Itbid, remarca que hace un año, en plena pandemia, con gran incertidumbre y en un entorno de descontrol sobre las regulaciones de la sociedad y economía, se hablaba de “Cuando la digitalización de nuestro modelo de compras ya no es una elección…” y hoy habría que añadir lo siguiente: “pero no debe convertirse en una obsesión”. “Con este escenario bien identificado, en Itbid llevamos invirtiendo más de 10 años en I+D para asegurar soluciones tecnológicas avanzadas que sean usables y eficientes para todos los usuarios. Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que un buen proyecto de transformación digital de Compras debe ser sostenible y racional para la propia compañía.”

Por su parte, para Martín Martínez, director general en España de Epsa, “cuanto más gasto gestiona Compras, más acuciante es este reto. Demasiada tarea para un departamento que suele contar con poco presupuesto. De ahí que uno de los retos para implantar las soluciones tecnológicas es una buena coordinación con los departamentos de IT. Por lo tanto, para estar entre los líderes, es imprescindible el uso inteligente de la tecnología”.

Finalmente, Pablo Wagner, Socio en PWA Consultores y Markley, destaca que “la incorporación de tecnología en Compras es parte de la profesionalización del área. Hoy más que nunca, el tiempo disponible vale más si se focaliza en lo estratégico, en la reducción de costes y en la gestión de riesgos, más que en lo administrativo”.

El Mapa de tecnología en compras y abastecimiento se puede ver a continuación o descargar en https://skiller.education/procure-tech/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.