IOB Madrid: Los ensayos clínicos auguran un gran futuro en el diagnóstico y tratamiento del cáncer

martes, 26 de octubre de 2021, 09:38 h (CET) La cantidad y calidad de los ensayos clínicos que se encuentran en fase preliminar y de investigación en la actualidad, sugieren el anuncio de avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de diversos tipos de cáncer Un numeroso equipo de personas dedicadas de forma específica acuden cada mañana a la Unidad de Ensayos Clínicos de IOB Institute of Oncology de Madrid. Se trabaja duro bajo las directrices marcadas por el Dr. Javier Cortés y con la coordinación del Dr. Javier Román.

Trabajan de forma simultánea en diecinueve proyectos, algunos en fase incipiente y otros en estadios más avanzados de investigación y análisis.

Cada uno de los proyectos descritos, dirigidos fundamentalmente a cáncer de mama y de pulmón, suele hacerse en coordinación con varios centros oncológicos españoles y extranjeros en las sedes de los hospitales Quirón- Ruber de Madrid donde la Oncología Médica está dirigida por los Dres. Cortés y Román del IOB Institute of Oncology de Madrid.

La discreción es más que necesaria y el rigor absoluto en la elección de los pacientes que reúnan condiciones óptimas para participar en el ensayo, y que no tiene coste alguno para ellos.

El doctor Javier Román coordina todos ellos desde un punto de vista asistencial, mientras que el doctor Javier Cortés es el director de investigación de los ensayos. El equipo multidisciplinar está compuesto por quince personas de las que ocho son oncólogos investigadores. Se reúne semanalmente y analiza los casos individuales y su repercusión en cada proyecto investigador.

Recientemente el doctor Javier Cortés ha presentado resultados únicos en el mundo en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología celebrado en Paris sobre el tratamiento de 2ª línea en pacientes HER 2 + que han supuesto un avance espectacular en el tratamiento de estas personas.

La existencia en España de centros especializados y a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer sitúa a nuestro país entre los más avanzados en la lucha contra esta enfermedad.

Acerca de IOB

IOB es líder europeo en oncología. Desde 1998 afronta el reto de curar el cáncer con los mejores oncólogos del mundo. De este modo se han convertido en líderes mundiales contra el cáncer. El IOB ha tomado como referencia modelos exitosos de países como Estados Unidos y se ha convertido, a su vez, en un centro de referencia en Europa.

Desde un punto de vista médico, el IOB es liderado por:

• Dr. Javier Cortés Castán Lidera el equipo médico del IOB en Madrid. Responsable del desarrollo de numerosos fármacos contra el cáncer de mama. Dirige la Unidad de cáncer de mama.

Desde un punto de vista asistencial El IOB es dirigido por:

• Dr. Javier Román García. Director Médico Asistencial de IOB en Madrid y Presidente de la Fundación Oncoayuda

Sus oncólogos publican en las revistas científicas más prestigiosas, desarrollan investigaciones pioneras y lideran las asociaciones oncológicas más importantes a nivel mundial

Para más información: www.iobmadrid.com

