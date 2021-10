La patata, un alimento con innumerables beneficios, según Productos Monti Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 08:02 h (CET) La patata es un alimento que satisface los gustos de la mayoría de las personas. Los snacks de patata, aunque la leyenda dice que no son un alimento saludable, contienen diversas vitaminas esenciales para la salud La mayoría de las personas, de forma errónea, evitan las patatas debido a su cantidad “alta” de calorías. No obstante, la patata, en formato tubérculo, es un alimento muy rico en propiedades saludables, vitaminas y proteínas, además de contener una cantidad menor de calorías que muchos otros alimentos. La patata es el alimento favorito, pero también rechazado por todos. Este tubérculo es un ingrediente muy versátil que se puede adaptar a cualquier comida o plato y además es un alimento muy sencillo y económico de cultivar. Según un estudio del

Ministerio de Salud, la patata es un gran suplemento nutricional y su lista de vitaminas y propiedades beneficiosas para la salud es muy larga.

El estudio del Ministerio de Salud demuestra que algunos snacks pueden contener proteínas, fibra, vitamina C y B6, potasio, magnesio, manganeso, fósforo, niacina y flotato. Estos son algunos de los elementos beneficiosos que contiene una patata normal y corriente y al cocinarlas, gran parte de ellos aún se conservan.

Un ejemplo y un referente que manipula este alimento para convertirlo en un snack delicioso y saludable es Productos Monti. Productos Monti, una empresa productora de snacks artesanales de patata (y mucho más) desde el año 1969, explica también qué propiedades tienen sus snacks. “En nuestros snacks, nuestro cliente puede encontrar un alto contenido en fibra y proteína, harinas integrales, sésamo, quinoa, centeno y mucho más. El sésamo, la quinoa y el centeno tienen además un alto contenido en magnesio, fósforo, calcio, hierro, antioxidantes y sodio. Nuestros productos están fabricados además con un gran cariño y cuidado, evitando el uso de fertilizantes químicos y de forma sostenible” explica Productos Monti.

La forma de elaborar los snacks podría ser el único factor que puede modificar estos elementos o la presencia de ellos. Sin embargo, esta modificación depende del tipo de patata que se utiliza. Snacks como los de Productos Monti, en los que se utiliza una materia de alta calidad, son más propensos a mantener esas propiedades beneficiosas para la salud que tienen las patatas. Por norma general, la mejor manera de consumir las verduras y las legumbres es sin cocinarlas demasiado, sin embargo, un snack de vez en cuando no tiene porque no ser beneficioso.

Lo más recomendable es controlar el consumo de todos los alimentos en general, sin abusar de ellos ni eliminarlos de la dieta por completo. El secreto de la salud es, sin duda, ser feliz y alimentarse equilibradamente. Si uno va a consumir patatas fritas, será mejor que escoja las adecuadas, como las de Productos Monti.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.