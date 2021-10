La impresora portátil es un dispositivo esencial y que trae muchas ventajas a las empresas, según Ofi-Logic Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 08:06 h (CET) La mayoría de las empresas o particulares no piensan en la impresora portátil a la hora de adquirir una impresora, ya que creen que debido a su tamaño va a aportar menos facilidades. Se equivocan Tanto si se trata de una empresa como si se trata de un hogar, la compra de una impresora es algo que pone a las personas a pensar y a reflexionar sobre la mejor opción. Normalmente las empresas y particulares optan por la impresora de instalación fija a la hora de adquirir una impresora. Esto se debe a que la mayoría de las personas piensan que las impresoras portátiles no tienen la capacidad de alcanzar una productividad alta, un gran volumen de impresión o simplemente un buen rendimiento. Esto es totalmente incierto, ya que las impresoras portátiles pueden cumplir perfectamente con las tareas que se requiere de una impresora normal.

La impresora portátil, además de ser capaz de sustituir una impresora normal, también puede convertirse en el complemento perfecto de una impresora fija. Cuando se habla de una impresora portátil es importante especificar el tamaño inferior de esta, cosa que hace más sencillo transportarla, ya que no será necesario ni soportar un peso ni un tamaño excesivo. Las impresoras más pequeñas de las que se puede disponer en una empresa son las impresoras de tickets de compra o resguardos de pago y su tamaño no suele ser superior al de un ratón de ordenador. Por lo tanto, la ventaja de esta impresora es que se podrá guardar en cualquier parte y llevar a cualquier parte.

La impresora portátil que se necesita para imprimir en hojas de un formato DIN A4 son normalmente un poco más grandes que las anteriores mencionadas. No obstante, el tamaño máximo de estas impresoras no suele superar el de un ordenador portátil (cuando se pliega la impresora). También es posible imprimir en otros formatos, como el DIN A3. Ofi-Logic, una empresa especializada en el mantenimiento y la asistencia técnica de impresoras, así como el asesoramiento sobre el mejor coste de impresión, explica por qué una empresa debería optar también por la impresora portátil.

“Gracias a sus tamaños reducidos, las impresoras portátiles nos permitirán imprimir desde cualquier parte. Esto puede ser altamente beneficioso para aquellas empresas que tienen un departamento que imprimen de forma remota. En caso de rotura de alguna impresora, pueden optar por la portátil. Se trata de un dispositivo esencial que trae muchas ventajas a las empresas”, explica Ofi-Logic. Otra gran ventaja, tal y como explica Ofi-Logic es que, gracias a las impresoras portátiles, será posible imprimir mediante conexión Wi-Fi o Bluetooth. Esto hace que la impresora portátil sea más práctica aún y aumenta su movilidad.

