Il Baco da Seta online pioneros en Live Shopping España

martes, 26 de octubre de 2021, 08:10 h (CET) Desde la llegada del ecommerce, las cosas han ido cambiando y Il Baco Da Seta no se quedó atrás. Esta empresa con más de 35 años de trayectoria en la moda son pioneros en Live Shopping en España ¿De qué se trata esta propuesta?, según comenta Miquele, del Baco Da Seta Online: "Es lo último en tendencia y asegura al usuario la posibilidad de realizar compras y ver todos los productos de manera entretenida, aprender a armar looks y combinar prendas. Los encargados de presentar las prendas por medio de la plataforma Onlive Site son los expertos en moda de Il Baco Da Seta. Algunos encuentros son en vivo y otros grabados (para que los veas cuando quieras), solo deberás ingresar a la web de Il Baco Da Seta y seleccionar la pestaña Live Shop".

Esta nueva modalidad hace furor en todo el mundo y una forma de captar a personas más jóvenes. No se debe olvidar que live shopping = compras y diversión. De hecho, en el último año el 78% de los consumidores españoles se mostró interesado en esta propuesta según Il Baco da Seta.

Las claves del éxito de los live shopping de II Baco Da Seta

Primero que nada, los live shopping crean un vínculo mucho más cercano con el cliente y esto es fundamental para poder hacerlo amenoa. Además, cada uno de los productos se pueden mostrar en detalle y conocer las especificaciones sobre el mismo: tipo de tela, corte, colores, etc. Esto capta la atención del receptor.

Otro punto a tener en cuenta, es que las personas que están del otro lado del live shopping reciben atención personalizada, asesoramiento sin cargo de la mano de expertos y diferentes herramientas para poder armar un outfit perfecto todos los días.

¿Cómo participar de los live Shopping de Il Baco Da Seta?

Para todo al que le guste la moda y quiera aprender sobre las últimas tendencias para saber que estilo es combinable con otro o cómo armar un fondo de armario y mucho más, este es el lugar indicado: live shopping de IL Baco Da Seta.

Para participar solo tienes que estar atenta a las publicaciones que se realizan en las diferentes redes sociales de la empresa (Instagram, Facebook y YouTube). En las mismas se anuncian las próximas fechas y como apuntarse al evento. Sólo es necesario apuntarse para vivir una experiencia de moda única.

Conoce Il Baco Da Seta Online. Tienda de Moda para Mujeres



