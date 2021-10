Las ventajas de usar los estores enrollables de Blindecor en el hogar Emprendedores de Hoy

Diseñados para regular la entrada de luz de cualquier espacio, los estores son una opción perfecta para cubrir las ventanas por su fácil uso y comodidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta la iluminación de la habitación antes de elegirlos.

Blindecor es una tienda online que ofrece estores de noche y día, así como estores lisos para espacios pequeños y grandes. Asimismo, sus diseños enrollables son múltiples y funcionales, ideales para controlar los espacios de luz y la privacidad del hogar.

¿Qué tipos de estores enrollables existen? Las cortinas siempre se han utilizado para dar privacidad y contrarrestar la luz natural que proviene del exterior. Sin embargo, su incomodidad y sus básicos diseños han hecho que muchas personas no deseen utilizarlas. En cambio, los estores enrollablesestán diseñados para regular la entrada de luz del interior del espacio y se adaptan a las necesidades del momento y del lugar.

Para situar en las habitaciones, los estores lisoscon colores intermedios, ni muy llamativos ni muy apagados, son ideales, ya que durante el día regulan la entrada de la luz y por la noche evitan que se vea el interior desde el exterior.

Si el efecto buscado es bloquear la luz completamente los estores blackout son los ideales, ya que bloquean totalmente la luz solar o artificial de la calle, actuando también como barrera térmica ayudando a reducir la temperatura de la estancia cuando la luz solar incide en excesivamente.

Si se busca una claridad total, los colores lisos claros o los estores noche y día de Blindecor son perfectos.

Por otro lado, los salones y los despachos son espacios que necesitan mucha más luz que el resto de las habitaciones. Por esta razón, los estores traslúcidos encajan perfectamente. Estos, en Blindecor se pueden adquirir con estampados o unicolores. Además, el tipo de material que ofrece tamiza la luz impidiendo que los rayos solares penetren de lleno en el lugar, pero mantiene la potencia de su iluminación.

En cualquier caso, los estores deben cubrir las necesidades lumínicas de todos los espacios de la casa.

¿Qué ventajas brinda el uso de estores en el hogar? Contar con estores enrollables en todos los lugares de la casa trae muchas ventajas.

En primer lugar, los estores se caracterizan por su fácil y práctico uso, ya que su funcionamiento permite subirlos o bajarlos sin mucho esfuerzo. Además, su instalación en la pared o el techo es tan sencilla que los convierten en uno de los productos más cómodos para cubrir ventanas.

Otra de las ventajas de los estores es que ocupan menos espacio que las cortinas tradicionales porque se colocan muy cerca de la ventana. Asimismo, son mucho más estéticos y se pueden combinar fácilmente con la decoración del espacio.

Por otro lado, los estores enrollables se ajustan al tamaño de la ventana, ya que Blindecor dispone de todas las medidas. Si no se quiere hacer agujeros en casa también disponen de estores EASYFIX, que se instalan directamente a ventanas oscilobatientes sin herramientas.

Finalmente, el precio de los estores suele ser mucho más económico que el de una cortina convencional.

Los interesados en conocer más información acerca de las ofertas que ofrece Blindecor en estores pueden entrar a su tienda de Amazon.

