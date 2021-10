El entrenamiento personal de la mano de los profesionales sanitarios de Fimov para mejorar la calidad de vida Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Entrenamiento y salud son términos que están relacionados, ya que el ejercicio físico realizado de forma sistemática y regular es una práctica que conlleva beneficios para la salud. La actividad física no solo contribuye a mejorar una serie de aspectos a nivel corporal, sino que también tiene una influencia positiva en el ámbito psicológico.

Fimov es un centro de fisioterapia y entrenamiento que cuenta con profesionales de la salud, expertos en fisioterapia y deporte que ayudan a las personas durante una recuperación de una lesión y mejoran su rendimiento físico para alcanzar un estado óptimo.

Los beneficios de ejercitarse para la salud La sociedad actual tiene una alta tendencia al sedentarismo, ya que hoy en día son muchas las personas que no hacen ningún tipo de actividad física. Esto repercute de forma directa en la salud y bienestar porque con el paso de los años, el cuerpo va perdiendo masa muscular, potencia y fuerza. Por ello, es imprescindible hacer un entrenamiento que contribuya a mejorar estas condiciones.

Una actividad física regular ayuda a mejorar la fuerza y resistencia física, incrementa o mantiene la densidad ósea, mejora la presión arterial, reduce la sensación de fatiga y mejora la condición de resistencia a la insulina; además ayuda a mantener el peso corporal idóneo y a aumentar el tono y la fuerza muscular. A nivel psicológico, el deporte reduce los niveles de estrés y ansiedad, mejora los estados de depresión y contribuye a aumentar la autoestima a través de la mejora de la imagen personal.

Fimov ayuda a los usuarios a mejorar su salud El entrenamiento físico ha adquirido un gran auge porque las personas han reparado en la importancia de practicar actividad física con el fin de mejorar la calidad de vida.

Es recomendable realizar el entrenamiento de la mano de especialistas para que sepan escoger qué tipo de entreno y ejercicios son los idóneos para cada persona y su objetivo.

En Fimov cuentan con profesionales en las áreas de deporte y fisioterapia que ayudan a crear un plan de entrenamiento que contribuya a satisfacer las necesidades de cada persona.

Además, las instalaciones están acondicionadas para ello y cuentan con una sala de entrenamiento con material de primera calidad y varios box de fisioterapia por si hay que hacer valoraciones o solucionar algún problema.

Con el paso de los años, el cuerpo va perdiendo masa muscular, por lo cual llevar una vida sedentaria contribuye a que se desmejore la condición física y promueve la aparición de múltiples enfermedades. Para los especialistas de Fimov, el entrenamiento es fundamental para afrontar estas patologías y evitarlas, asegurando una mejora en la salud y en la calidad de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.