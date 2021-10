NO ME VOY, el espacio independiente de arte contemporáneo del mexicano Javier Arango Garfias Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

El artista mexicano Javier Arango Garfias, junto a Grecia Azuara, ha desafiado el mercado de exhibición de arte contemporáneo en España tras la inauguración en el año 2019 de su espacio independiente “NO ME VOY”, ubicado en Barcelona.

Dedicado a analizar los elementos simbólicos y políticos en torno a la sociedad humana, Javier Arango Garfias se ha enfocado en plasmar mediante un trabajo impecable el contexto político social actual, realizando para ello un extenso trabajo de investigación y producción que le permitan ser portavoz de la realidad a través de su talento artístico.

El activista radicado en España ha decidido dar a conocer el trabajo de diversos artistas que se han atrevido a exponer en sitios fuera de lo convencional.

“NO ME VOY” es una oferta de arte contemporáneo que ha logrado insertarse en el circuito del arte en Barcelona como una propuesta totalmente innovadora.

“NO ME VOY”, el espacio clandestino de arte contemporáneo en Barcelona del artista Javier Arango Garfias Dentro de su proceso artístico, Javier Arango Garfias tiene como misión mostrar elementos simbólicos y políticos que forman parte de la sociedad actual. Sus experiencias en el ámbito profesional y personal le han permitido captar material suficiente para reflejar la realidad con dichas imágenes.

“NO ME VOY” es un espacio dirigido desde una organización horizontal de artista a artista, generando sinergias colaborativas entre artistas compañeros del sector. En este se desenvuelven de manera periódica exhibiciones que desafían al mercado y que visibilizan las periferias. Su enunciación hace referencia a una reconquista de los espacios independientes como vehículo de manifestaciones no hegemónicas responsables de trastocar identidades que emergen como resultado del subdesarrollo y la migración.

Uno de los aspectos a destacar sobre “NO ME VOY” es que el espacio ha participado en ARCO E-xhibitions 2021, con una pieza de realidad virtual a cargo de Josecarlos Florez, en la que se podía recorrer el recinto de IFEMA viajando atrás en el tiempo, cuando este se tuvo que transformar en un hospital debido a la pandemia por COVID-19.

Los orígenes de “NO ME VOY” “NO ME VOY” surge como una continuación de “Granados26”, un espacio dirigido por artistas en la Ciudad de México y fundado por Javier Arango Garfias. Este espacio migra y se organiza nuevamente en Barcelona en el tiempo de las hogueras producidas por la independencia, como una manera de innovar en las formas de exhibir arte contemporáneo.

“Granados26” está situado en el barrio de Peralvillo, en México, en una colonia que a pesar de su cercanía con el centro histórico, forma parte de la periferia debido al comercio de autopartes. Desde 2010, “Granados26” funciona como un foro para hacer difusión del arte emergente, abarcando diferentes propuestas visuales y plásticas, publicaciones, distintas propuestas teatrales y festivales.

Además de su trabajo en “NO ME VOY”, Javier Arango Garfias es también organizador del Vandal Art Week en Barcelona, una feria alternativa que promueve espacios y artistas emergentes en la ciudad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.