martes, 26 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

1- Google My Business: creación y optimización de ficha Quien cuente con un negocio local, no puede dejar pasar la oportunidad de potenciar su visibilidad mediante la ficha de Google My Business, ya que si lo hace de forma correcta podrá atraer nuevos clientes directamente hasta la puerta de su negocio. Y, si además de un buen posicionamiento local obtiene reseñas de calidad, las ventas estarán aseguradas.

2- Promocionar el servicio o producto los días de baja afluencia de clientes Toda tienda de barrio tiene sus días fuertes y sus días más flojos en cuanto a ventas se refiere. Es por ello por lo que expertos como Juan Carlos Pell recomiendan utilizar esta estrategia los días de baja afluencia para convertir dichos días en un éxito de ventas.

Por ejemplo, si los martes es el día con menos ventas de helados, se puede crear una promoción en el que ese día el helado estará a mitad de precio para todos aquellos que se hagan una selfie en la puerta de la heladería, la suban a su red social favorita con el hashtag #IceCream y etiqueten el negocio en ella.

Con esta acción el propietario obtendrá una campaña de marketing a bajo coste y podrá incrementar las ventas en los días con menor afluencia de clientes a su tienda. Además, estará creando una pequeña comunidad que podría llevar a un grupo de Telegram o WhatsApp en el que compartir con ellos diferentes tipos de eventos que vaya promocionando.

3- Potenciar y ampliar la zona comercial Juan Carlos Pell, experto en SEO para negocios locales, recomienda a los propietarios hacer que su negocio se conozca más allá de su barrio y que sea un referente en su ciudad. Para ello, lo primero es dar un servicio y un producto de muy buena calidad. Si el interesado considera que este punto ya lo tiene cubierto, es hora de realizar una campaña de SEO Local.

Como dato curioso, Pell afirma que según estudios realizados, se indica que el 24% de los usuarios clican sobre resultados de búsqueda local con intención transaccional. El potencial de esta estrategia es evidente.

Motivos por los que llevar a cabo una campaña de SEO Local Por la sencilla razón que si alguien busca un fontanero en Poblenou es porque necesita un fontanero en su barrio y quiere contratar ese servicio con inmediatez, lo mismo sucede con odontólogos, restaurantes y un largo etc. Es gente que quiere un servicio o producto y el empresario debe estar ahí para ofrecerlo.

Para conseguir resultados por la vía rápida, los interesados siempre pueden optar por un consultor profesional, como Juan Carlos Pell, el especialista en posicionamiento de negocios locales experto en estrategias de marketing online.

