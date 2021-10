Herramientas con cable o inalámbricas, una elección difícil para los profesionales, según Tomás Beltrán

Las herramientas eléctricas inalámbricas y con cable son una de las opciones más versátiles a la hora de trabajar con madera, acero, metales, hormigón o cemento, yeso, etc. La mayoría de los profesionales no saben decantarse por una opción u otra El mercado de herramientas eléctricas es muy amplio y a día de hoy hay una gran cantidad de opciones. El desarrollo de la tecnología ha traído consigo herramientas eléctricas con o sin cable de gran potencia, de una gran versatilidad y con una variedad de prestaciones muy amplia. Sin embargo, la mayoría de los profesionales dudan a la hora de escoger estas herramientas, sin saber si decantarse por las herramientas eléctricas inalámbricas o las que van conectadas con un cable su fuente de energía.

Por una parte, las herramientas eléctricas inalámbricas aportan una gran flexibilidad a la hora de trabajar, permitiendo realzar cualquier proyecto sin necesidad de conectar la herramienta a la luz. Por otra parte, las herramientas con cable aportan una autonomía infinita, sin necesidad de cargar baterías y sin que el trabajador se arriesgue a quedarse sin batería. Las herramientas con cable son las clásicas y son por las que más optan los profesionales a la hora de trabajar. Estas herramientas funcionan cuando se conectan a una fuente eléctrica, por lo que, mientras haya la suficiente potencia eléctrica, funcionarán correctamente.

Suministros Tomás Beltrán, una empresa que lleva detrás de sí una gran experiencia en suministros industriales, explica las grandes ventajas que tienen ambos tipos de herramientas, disponibles en su tienda online. “Las herramientas con cable, aunque sean más clásicas y no tan innovadoras, tienen una utilidad muy amplia, ya que podemos realizar con ellas casi todas las tareas posibles. Son unas herramientas muy recomendables si vamos a realizar un trabajo durante un largo tiempo seguido y en el que necesitamos mucha potencia para trabajar”, explica Suministros Tomás Beltrán sobre las herramientas clásicas, con cable.

Por lo tanto, como se puede observar, aunque sean una opción más antigua y tradicional, las herramientas eléctricas con cable son necesarias para aquellos trabajos complejos. No obstante, las herramientas que funcionan mediante una batería y no requieren ninguna fuente de conexión eléctrica, también tienen una gran utilidad gracias a su autonomía. Al no tener cable, estas herramientas aportan más comodidad a la hora de trabajar. Sin embargo, muchos profesionales desconfían de la autonomía y el rendimiento de estas herramientas, olvidando que Suministros Tomás Beltrán dispone de una gama de herramientas con una gran prestación. Las herramientas de batería de Suministros Tomás Beltrán tienen una gran autonomía y duración gracias a sus baterías de litio, que cuadruplica su capacidad frente a otras baterías.