Dejar de vender para aumentar las ventas, por Julio Amengual

lunes, 25 de octubre de 2021, 14:30 h (CET)

Cómo aumentar las ventas es la frase que más se repiten los emprendedores hoy en día. Todo negocio subsiste gracias a las ventas que logra concretar, pero cada día las necesidades de los consumidores cambian y las empresas se enfrentan a mercados más competitivos, por lo cual es necesario buscar nuevas estrategias y formas de vender que sean realmente efectivas.

En un mundo marcado por la digitalización en todos los ámbitos, es imprescindible que los negocios tengan presencia en internet y utilicen esto como herramienta para alcanzar más ventas. Para ello, hay que conectar verdaderamente con los clientes, como lo plantea Julio Amengual en su libro Deja de vender.

Cómo aumentar las ventas y fidelizar clientes Es una realidad para cualquier empresa que sin ventas no hay ingresos y obviamente, sin ello, no hay posibilidad de que el negocio perdure en el tiempo. Es necesario captar y fidelizar clientes para poder mantener las ventas en niveles óptimos y aumentarlas cada día, con la finalidad de mejorar los ingresos de la empresa.

Actualmente, las compañías deben tener presencia en internet, pues ya es una realidad a nivel mundial que los consumidores han cambiado sus preferencias y cada día adquieren más productos a través de redes sociales y medios digitales. Pero para lograr buenos niveles de ventas de forma online, es necesario aprender a comunicar de forma efectiva.

Según Julio Amengual, para vender hay que comunicar con intención y para ello la mejor herramienta es contar historias, utilizando el storytelling para conectar con las emociones de los clientes, con la finalidad de convencerlos de tomar la acción de comprar un producto.

Deja de vender: el libro de Julio Amengual Lo que una persona es en su presente es una consecuencia de lo aprendido durante su infancia. Los miedos, inseguridades, temores y todas las circunstancias que le caracterizan no son realmente parte de su esencia, sino que han sido aprendidas a lo largo de su vida. Estas circunstancias muchas veces le paralizan y hacen que la persona no logre todo lo que se propone.

En ese sentido, lo importante es no paralizarse y tomar acción, pues es posible reprogramarse y cambiar esos bloqueos mentales para mostrar la verdadera esencia de la persona.

Lograr ventas efectivas no depende solamente del uso de las mejores técnicas, sino de la conexión que el vendedor pueda lograr con los clientes potenciales, y para ello es necesario que confíen en él y en el producto que ofrece.

En ese sentido, Julio Amengual en su libro Deja de vender ayuda a descubrir cómo atraer y conectar con los clientes para aumentar las ventas sin dejar de ser la persona que se es realmente y mostrando la verdadera esencia.

Superar los bloqueos mentales, mostrar lo que realmente es la persona y comunicar de forma efectiva son las herramientas fundamentales para captar y fidelizar clientes. El que mejor se comunica marca la diferencia frente a sus competidores y logra aumentar las ventas, pero para conseguirlo, es necesario conectar realmente con los clientes y llegar a sus emociones a través de historias.

