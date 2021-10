Marketing de contenidos, la importancia de tener una estrategia y un plan para una empresa con 3G Social Media Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 12:58 h (CET)

El marketing de contenidos es fundamental en toda estrategia digital, ya que se centra en la creación de contenido útil, atractivo e informativo. Este es el hilo conductor que actúa de palanca para que un producto o servicio tenga más visibilidad. Sin embargo, para que una estrategia de marketing de contenidos sea efectiva y aporte sólidos resultados, es importante contar con una buena planificación y estructura previas.

Para lograrlo, 3G Social Media ofrece a los negocios y empresas en el mundo digital la elaboración y planificación de estrategias de marketing de contenidos efectivas. Su creadora, Gemma Giménez, se asegura de llevar a cabo todo el proceso de forma exitosa para conseguir que sus clientes obtengan los mejores resultados.

¿Por qué es importante planificar una estrategia de marketing de contenidos según 3G Social Media? 3G Social Media explica que, para definir una estrategia de marketing de contenidos, deben tenerse claros los objetivos, a quién va a comunicarse y qué canales se van a usar. Lo más importante para empezar es definir qué es y qué no es el contenido y qué estrategias son las que se van a poder utilizar. Existen muchas alternativas de canales de comunicación que puede utilizar una empresa, ya sean artículos para el blog de su web, la web misma, e-mail marketing, vídeo, podcast, redes sociales…

El caso es que, dentro de toda estrategia de contenidos existe el objetivo de comunicar, pero más allá de esto, la pregunta es: ¿Cómo se quiere comunicar? Si la empresa busca que el usuario sea un objeto pasivo, se trata de una comunicación informativa, sin embargo, si busca activar al usuario o que realice alguna acción y se sienta identificado con lo que lee, se trata de una comunicación persuasiva.

Para lograr todo esto, Gemma Giménez ofrece sus conocimientos y experiencia en redes sociales, copywritting, y creación de contenido persuasivo, textos que venden, que generan confianza y aumentan la autoridad de la empresa, para crear vínculos entre el consumidor y la marca.

¿Cómo ayuda a las empresas Gemma Giménez a crear estrategias de marketing de contenidos efectivas? Gemma Giménez es la fundadora y directora de 3G Social Media, una marca que ayuda a los negocios a lograr sus objetivos en el mundo digital. Esta emprendedora posee certificación y experiencia en copywritting, lo que le permite crear una comunicación circular digital, tanto en las redes sociales de las empresas como en sus webs. Gemma Giménez planifica una estrategia de contenidos que consigue enviar un mensaje coherente y uniforme a todos los canales comunicativos del negocio.

Por otra parte, la profesional se asegura de generar contenido de valor y calidad que hable no solo de la marca, sino además de las motivaciones e inquietudes del consumidor final para así crear fuertes vínculos entre el consumidor y la marca. Esto lo lleva a cabo a través de herramientas digitales como newsletters, boletines informativos, publicaciones en blogs, etc. 3G Social Media ayuda a los negocios online a crear estrategias de marketing de contenidos que realmente consigan los resultados esperados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.