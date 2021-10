Degustar en Elixyr Beer Bar una gran variedad de cervezas artesanas e internacionales es ¡Toda una experiencia! Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 12:35 h (CET)

La cerveza es de gran popularidad en muchos países del mundo debido a su sabor peculiar. Asimismo, esta bebida es ideal para pasar un rato solo, con amigos o la familia en cualquier bar, restaurante o fiesta.

En este caso, el Restaurante Elixyr, además de comida tradicional de calidad, también ofrece a los españoles un local de cervecería artesana e internacional, Elixyr Beer Bar. Este cuenta con gran variedad de cervezas reconocidas de todo el mundo, para que los amantes de esta bebida disfruten de marcas que nunca han podido probar.

El Restaurante Elixyr y la cervecería Elixyr Beer Bar El Restaurante Elixyr es un local de hostelería, ubicado en Mairena del Alcor, que lleva más de 18 años sirviendo comida española. En su menú se pueden encontrar más de 60 tapas y platos tradicionales y artesanales, que se complementan cada semana con distintas creaciones fuera de carta. Además, es posible acompañarlos de bebidas o postres de la casa.

También cabe destacar que el Restaurante Elixyr es un lugar que ofrece un ambiente relajante y cómodo con el objetivo de que las personas se sientan como en casa.

Por otra parte, esta empresa ofrece su cervecería Elixyr Beer Bar con populares cervezas artesanas e internacionales. Este cuenta con 2 tiradores de cerveza Cruzcampo y Heineken y 6 tiradores propios que incluyen diferentes estilos y marcas. Estas se encuentran disponibles según las preferencias de los comensales, la época del año, festividades, etc.

Asimismo, esta cervecería dispone de una oferta de más de 100 referencias en cervezas de botella y lata, artesanas nacionales e internacionales más representativas de cada país. Entre estos lugares se encuentran Bélgica, Alemania, UK, EEUU, etc.

¿Qué otros servicios ofrece el Restaurante Elixyr? Para satisfacer los deseos de todos sus clientes, esta empresa de hostelería ofrece entregas a domicilio. Los comensales pueden hacer sus pedidos a través de la página web o directamente desde la APP de Restaurante Elixyr. En esta web, se pueden encontrar cada uno de los platos, cervezas artesanas e internacionales, tapas tradicionales y toda la comida y bebida que se puede degustar de este restaurante.

Por otro lado, es importante mencionar que esta marca ha creado una aplicación móvil, en la cual sus clientes pueden solicitar sus servicios desde un dispositivo Android o iOS, incluyendo la reserva de mesas.

Finalmente, Elixyr Beer Bar también organiza catas-maridaje con distintas cervezas, así como talleres para fabricar cerveza en sus espacios con un maestro cervecero.

El Restaurante Elixyr está innovando con sus cervezas artesanas e internacionales provenientes de todo el mundo. Además, su local relajante y su carta de diversos platos ha logrado atraer a muchos comensales que desean degustar bebidas y comidas de alta calidad en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.