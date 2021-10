Plexus Tech, empresa tecnológica elegida por ECHAlliance como referente en el sector salud Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 17:38 h (CET) Plexus Tech es un referente en la prestación de servicios profesionales y con sus soluciones pioneras dentro del ámbito de la salud en España tanto en el sector público como privado. Durante el COVID se encargó del despliegue de los sistemas informáticos de conectividad médico/paciente, así como de dar servicio para que la inmediatez de resultados radiológicos, de laboratorio e historial pudieran estar a disposición del personal asistencial para dar atención inmediata Plexus Tech ha sido seleccionada por el prestigioso organismo ECHAlliance en su publicación mensual de octubre, como la compañía tecnológica más destacada en el sector salud y de servicios sociales a nivel internacional, dentro del marco de los clústers de salud de un total de 78 países; de este ecosistema de clústers forma parte el Cluster Saúde de Galicia, elegido también como clúster de referencia.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, es líder en el mercado de las soluciones tecnológicas más avanzadas de atención al paciente en todo el territorio español, y con presencia relevante en mercados internacionales.

La solución propia Quenda Medic para la gestión de la atención al paciente e información a acompañantes, junto con otras soluciones desarrolladas en el ámbito de I+D de la compañía, como son SCCOM para la comunicación interactiva con los pacientes en diversos procesos asistenciales y Consultame para la atención asistencial no presencial mediante Videoconsulta integradas con las herramientas de Historia Clínica Electrónica, han desplegado todo su potencial durante el último año y medio con la pandemia que la sociedad está padeciendo, convirtiéndose en sistemas clave para la transformación digital de las organizaciones sociosanitarias tanto públicas como privadas.

Plexus Tech lidera además dos proyectos europeos H2020. Con el proyecto ACCORDION, está definiendo una plataforma de computación avanzada en el Edge, y con Charity están construyendo una solución de comunicación inmersiva para aplicaciones de holografía y AR/VR/XR enfocadas a la atención avanzada de pacientes, entre otras áreas de aplicación.

Acerca de Plexus Tech

Plexus Tech es una compañía tecnológica que cuenta en la actualidad con más de 2.000 profesionales distribuidos en un total de 17 oficinas o polos tecnológicos por todo el territorio español. Además, cuenta con centros operativos en Londres, Lisboa y Franckfurt. La facturación de la compañía asciende a 78,5 millones de euros en 2020. Entre sus principales clientes destacan la práctica totalidad de las empresas del IBEX35, así como los grandes retailers, operadores turísticos y entidades financieras. Sus productos propios, dentro del área de I+D los han hecho posicionarse como uno de los grandes partners en materia de salud, con presencia en las 17 CCAA, servicios sociales y educación. Todo ello, diseñado y desarrollado por el talento de los equipos de ingeniería, desarrollo, sistemas, Big Data, DevOps, Ciberseguridad, etc.

