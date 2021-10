Los cambios en el sector de la reforma tras la pandemia según Reiteman Madrid Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 17:42 h (CET) Se desvelan los cambios en el sector de la reforma y de la decoración que se han dado recientemente Conforme se aleja más el periodo de confinamiento el número de personas que ha decidido afrontar una reforma ha aumentado considerablemente. Según indica la empresa de reformas Reiteman Madrid ello se debe a dos principales motivos que ciertamente se complementan: por un lado, el aumento de la capacidad de ahorro consecuencia directa de la disminución del gasto debido a dicho periodo de aislamiento, y por otro el hecho del incremento de la estancia en la vivienda, no solo durante dicho confinamiento, sino también a posteriori, debido al aumento de puestos de trabajo que desde entonces se realizan desde los hogares españoles gracias a la implementación del teletrabajo.

Los cambios de diseño se unen a las nuevas necesidades de espacio, y con ello surgen estilos nuevos que se adaptan a una nueva forma de vida. Del mismo modo, estilos que forman parte del pasado resurgen cual ave fénix mientras que también se da el caso de diseños que empiezan a aplicarse en lugares o ciudades donde hasta hace no mucho era impensable.

Cambios en sustanciales en los diseños preferidos en los hogares españoles

Los datos no solo sorprenden por el aumento del número de reformas, sino que también es reseñable el cambio de decoración que se observa. Y es que es más que evidente una tendencia, al menos en lo que a reformas en Madrid y alrededores se refiere, donde existen algunos datos de lo más interesantes.

Por un lado, están las paredes, en las cuáles cada vez adquieren más fuerza los diseños de paredes rústicas en pisos situados en la capital. Como protagonista principal el ladrillo rojo, visto sobre todo en liso, pero también existen variantes donde se vierte sobre éste algún tipo de material que de un efecto de inacabado. Un ejemplo de este estilo se puede ver en el vídeo que se incluye, donde se realizó una de las paredes del salón en ladrillo pintado de blanco.

De este modo, un diseño que era habitual de casas o viviendas del campo ha encontrado un nuevo aliado en los pisos de las grandes ciudades.

En línea con lo anterior, poco a poco se incrementa el número de adeptos a los espacios abiertos, particularmente la cocina conectando con el salón. Pero más allá de la “tradicional” cocina abierta, también son comunes la unión de habitación en salón si se trata de estudios, amplificando así drásticamente el espacio.

Bienvenida a nuevas culturas

También está mucho más presente en los hogares la integración de distintas filosofías. Cobra mayor fuerza principalmente las provenientes de disciplinas orientales, las cuáles desde siempre han fascinado a los ciudadanos españoles y en general a los europeos, posiblemente por lo místico, fascinante y distinto de su cultura respecto a la europea. En cuanto a decoración, las vertientes que provienen de estos países son cuanto menos fascinantes y no son pocas las personas que deciden aplicar estas nuevas tendencias a sus hogares.

Como no podría ser de otro modo, el popular fengshui, proveniente de la antigua filosofía China, se ha ido introduciendo gradualmente en los hogares de muchos españoles, consiguiendo mediante éste la armonización del espacio a través de una cuidada elección de la orientación de los elementos del hogar, pues cada uno de los puntos cardinales emanan energía de distinto calibre y teniendo en cuenta esto se puede canalizar de mejor manera la energía que fluye en casa.

Junto con ésta se añade, más recientemente, la filosofía japonesa de la mano de Marie Kondo y sus libros sobre decoración que se iniciaron con La Magia del orden, una filosofía que basa en el arte de ordenar (mezclado con el fengshui anteriormente mencionado) y que enseña a decorar partiendo del principio de que el ser humano debe aprender a deshacerse de cosas que ocupan espacio encasa y que realmente no les hagan hacen felices.

