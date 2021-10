La tienda del futuro será, a partes iguales, física y digital Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 17:30 h (CET) RETAIL future, el foro que impulsa la digitalización del pequeño comercio y la artesanía, abre sus puertas entre el 24 y el 26 de noviembre de 2021 Esta semana se ha presentado “El futuro de la tienda. La tienda del futuro”, el estudio colaborativo realizado por PATECO en colaboración con la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), donde se recopila la opinión de cerca de 40 expertos que vislumbran la tienda del futuro como un espacio de experiencia, altamente tecnológico y digitalizado, en la que el cliente se encontrará en el centro de la estrategia.

Los colaboradores de este informe, en su mayoría, han participado en anteriores ediciones de RETAIL future a través de conferencias, charlas o talleres didácticos, en el marco de este foro que cada año advierte sobre los cambios que se están produciendo en el sector comercial minorista y artesano y aporta las claves para una eficaz transformación digital.

David Forés, Coordinador Técnico de la Oficina PATECO, la Oficina de Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, que organiza, año tras año, RETAIL future señala que: ‘una de las conclusiones del estudio es la de apostar por la tecnología rentable y a escala para el retail, para que las tiendas del futuro aúnen lo mejor del comercio físico y de la experiencia digital”.

Los expertos del retail coinciden en este estudio en que las tiendas físicas no desaparecerán, siempre y cuando se digitalicen y ofrezcan una ‘customer experience’ o experiencia del cliente, única y personalizada. Estarán enfocadas a ofrecer el mejor servicio posible a los clientes, adaptándose a sus necesidades. Seguirán siendo imprescindibles, aunque estarán más especializadas y se convertirán en centros de experiencias y de recogida del producto en vez de meros lugares de almacenaje. También, la Inteligencia Artificial será la gran protagonista de las tiendas en los próximos años, ya no se trata solo de venta online o de mantener unas redes sociales activas.

El trabajo recoge también las opiniones de los expertos sobre los perfiles de trabajadores y trabajadoras del retail de los próximos años, cómo abordar la incorporación de las tecnologías y seguir manteniendo los valores diferenciadores del comercio: la cercanía, profesionalidad y atención al cliente.

Este estudio colaborativo de la tienda del futuro se ha realizado con el objetivo de reunir las inquietudes y los conocimientos sobre la digitalización del retail de representantes del mundo empresarial, consultores de negocio, startups desarrolladoras de las diversas aplicaciones digitales, expertos en marketing y, por supuesto, profesionales del pequeño comercio y la artesanía.

Cabe destacar que ya es un hecho que la revolución digital ha cambiado drásticamente las costumbres y las intenciones del usuario. Por ello, el comerciante tiene que estar al día y conocer aplicaciones tecnológicas que supongan una oportunidad y un beneficio para su negocio.

Por todo ello, RETAIL future 2021 va a ampliar los recursos de aprendizaje necesarios para que los comerciantes sigan avanzando en su transformación digital. En esta nueva edición, que se celebra del 24 al 26 de noviembre, el foco estará en el futuro inmediato, ‘en una [r] evolución que ya ha comenzado y es imparable’, recuerda David Forés de PATECO. Unas jornadas donde se analizarán las perspectivas y palancas para la recuperación del sector y la innovación a corto plazo, además de las tendencias que surgen y que no hay que perder de vista.

RETAIL future se enmarca en el Plan de Impulso a la transformación digital del comercio y la artesanía de la Comunitat Valenciana 2021-2023 y es una iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, la Oficina Comercio y Territorio – PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y SIF – Salón Internacional de la Franquicia.

Disponible para descarga gratuita en la página web https://www.pateco.org

