Pinkchic Guagua da algunos consejos para sacar el máximo partido al calzado de otoño

lunes, 25 de octubre de 2021, 17:10 h (CET) Los estampados atrevidos, los colores pastel, los metalizados y la combinación de varios tipos en un mismo look es una tendencia real en la moda de este otoño El calzado se está convirtiendo, cada vez más, en el protagonista de los looks de moda en cada temporada, dejando atrás la consideración de complemento.

Aunque en estas fechas los pies empiecen a ‘esconderse’ y taparse más por una cuestión de temperatura y estación, sacar el máximo partido a la moda del calzado es algo que los especialistas y creadores de moda de PINKCHIC guagua, incorporan a sus colecciones.

Por ello ofrecen una serie de tips para que en este otoño recién comenzado sea verdad aquello que suele decirse de que ‘hay que vestirse por los pies’. Porque la moda en el calzado tiene ya una importancia capital en cualquier look.

Aunque la mayoría de las veces se tiende a tratar el tema de los materiales, es cierto que el proceso productivo y, sobre todo, el resultado final, ha mejorado cada día hasta hacer de este tipo de calzado un alternativa cómoda pero sobre todo de moda actual.

El primer consejo es ser transgresora. Dentro de la vuelta a lo chic, sobre todo con el zapato de salón con ese diseño del clásico ‘pump shoe’, la recomendación es mezclarlos y combinarlos con diferentes colores y estampados.

Si un look neutro opta por los básicos de siempre dando más protagonismo al color, pero si se prefiere darle un protagonismo al zapato y llamar un poco más la atención es el complemento de moda para poder conseguir ese toque.

Animarse con el print animal mezclado pero no agitado, con pinceladas de colores vivos. Será una auténtica revolución para el look, incluso para ese desayuno fuera de casa informal de los domingos. Y es que ese punto discotequero es éxito garantizado este otoño.

Y para esa transición al frío del otoño, que aún no ha llegado de verdad, combina lo más trendy en shorts, vestidos y minifaldas con modelos de calzado cómodos para llevar a diario y que alarguen la pierna ahora que aún es posible mostrar algo antes de que llegue ese frío.

En cuanto colores y tendencias de otoño llegan sin lugar a duda los estampados, los metalizados y los colores combinados, aunque no pasan de moda los colores pastel, predominando los empolvados.

Finalmente PINKCHIC guagua destaca el burdeos, los granates y los colores en diseños atemporales, muy subidos de tono para que le den un cambio al look. El zapato ha dejado de ser un complemento, es ya protagonista indiscutible en los looks.

