El Medidor/Detector de CO2 de la marca Dioxcare de Protect Soiart Distribución permite medir la calidad del aire en tiempo real

lunes, 25 de octubre de 2021, 11:47 h (CET)

Protect Soiart Distribución ofrece uno de los dispositivos más recomendados y demandados del mercado para supervisar en tiempo real la calidad del aire de los espacios. Es el Medidor/Detector de CO2 de la marca Dioxcare, que cuenta con una pantalla de 3,2 pulgadas y que es capaz de realizar mediciones muy completas y exactas sobre el aire que se está respirando.

En la pantalla del Medidor/Detector de CO2 Dioxcare, se mostrarán datos precisos de variables como la fecha, la hora, la humedad, la temperatura ambiente (Cº/Fº) o el nivel de dióxido de carbono, además de un gráfico de tendencias.

El detector de CO2 garantiza mayor seguridad en el ambiente El dióxido de carbono es una unidad de medición objetiva para determinar la calidad del aire en espacios interiores donde se trabaja o se habita. El valor máximo que se observa en áreas abiertas con aire limpio es de 360 partes por millón (ppm), mientras que en espacios interiores como las oficinas, el valor máximo tolerable para las autoridades de salud es de 1.500 ppm.

Mientras tanto, en otros espacios cerrados, el nivel de tolerancia hacia este elemento no debe sobrepasar las 1.000 unidades por millón. En este sentido, los expertos advierten que hay que tener mucho cuidado porque estos niveles se pueden alcanzar con mucha facilidad. En un espacio sin ventilación y de 25 metros cuadrados donde trabajan cuatro adultos, los niveles de CO2 pueden llegar a ser de 2.000 ppm en una hora. De ahí la importancia de contar con medidores eficaces que puedan brindar información en tiempo real de la evolución en la calidad del aire.

Un aparato funcional y preciso El Medidor/Detector de CO2 no solo mide en tiempo real los niveles de dióxido de carbono en el aire. Este producto de la marca Dioxcare cuenta también con una serie de funciones que lo hacen un elemento muy necesario para cuidar la salud.

El sistema cuenta con un nivel de precisión de +/- 1 oC (+/- 2 oF), lo que lo convierte en uno de los más exactos del mercado. Además, su precisión de medición de humedad es de ± 2% HR (20 ~ 80% HR) y su rango de temperatura de -20 ~ 60 ºC (-4 ~ 140 o F). Por otro lado, otra de sus funciones más importantes es su alarma de aviso por exceso en niveles de dióxido de carbono.

Todas las características anteriores hacen del Medidor/Detector de CO2 de Dioxcare comercializado por Protect Soiart Distribución un dispositivo muy útil para oficinas, escuelas, empresas, clínicas, hoteles y otras muchas instalaciones, para poder medir así cuál es la calidad del aire que se respira en ese momento.

