OK Medical Corporate Unit, nuevo cliente de emisión para Pecunpay en el mercado internacional

lunes, 25 de octubre de 2021, 16:22 h (CET) La entidad de dinero electrónico (EDE) Pecunpay sigue con su proceso de internacionalización con la incorporación del programa OK Medical. La compañía plantea una emisión cercana a las 50.000 tarjetas al año en el mercado rumano La fintech española Pecunpay, marca comercial de la entidad de dinero electrónico Pecunia Cards EDE, especializada en soluciones innovadoras de pago y procesamiento de dinero electrónico, acaba de conseguir un nuevo cliente de emisión de tarjetas para el mercado rumano.

Se trata de OK Medical Corporate Unit, un agregador de servicios de seguros médico para empresas. En Rumanía, la práctica habitual para un empleado con seguro médico, es acudir a su consulta médica y abonar con su propia tarjeta el coste, que posteriormente endosará a su empresa para que le realice el abono.

El nuevo modelo disruptivo que plantea OK Medical consiste en repartir entre sus clientes (empresas) una tarjeta de débito a cada empleado, con la que pagará la consulta médica sin necesidad de “anticipar” el importe, dado que el importe habrá sido depositado previamente por la empresa.

Desde Pecunpay se emitirán tarjetas corporate débito, que se lanzarán en formato físico. En un primer momento, no se contempla su adhesión al programa de los Xpays para poder abonar con el móvil desde los wallets de Apple y Google.

Para Jaime Rentero, director comercial de la EDE, es un este programa estratégico para la entidad: “Primero porque sigue la línea estratégica que hay marcada por nuestra entidad hacia la internacionalización, y segundo, porque esperamos obtener un volumen medio de emisión de tarjetas cercano a las 50.000 tarjetas año”.

Internacionalización, crecimiento y enfoque al cliente son las palabras que más se escuchan en Pecunpay desde que se aprobó en Ávila el “Plan Estratégico 2022 – 2025”. El programa de OK Medical, se espera que esté listo y lanzado durante el mes de diciembre de este año 2021 y Jaime, se muestra entusiasta ante el volumen del nuevo cliente y su modelo de negocio, que cree perfectamente exportable a otros mercados internacionales.

Durante la primera fase se emitirán las tarjetas “corporate” débito, dejando abierta la estrategia para su digitalización a los wallets de Apple y Google, así como para el lanzamiento de tarjetas virtuales.

Junto con OK Medical ya son 5 los programas internacionales de la entidad, y se espera doblar la cifra para finales del 2022.

Este nuevo modelo de programa para sector de seguros médicos se suma a los actuales de “Innovación y vanguardia”, “Banca Joven”, “Tarjetas Corporativas Empresa”, “Tarjetas con beneficios sociales” ,“Programas Cripto” y “programas de fidelización e incentivos” entre otros.

Sobre Pecunpay

Pecunpay es una entidad de dinero electrónico (EDE) regulada por el Banco de España (BdE) e inscrita con numeración CSB 6707.

Entidad de dinero electrónico que pone a disposición de sus clientes soluciones personalizadas para sus programas de medios de pago, dándoles la cobertura legal y tecnología a través de procesos de integración basados en APIs, respetando su idea de negocio e imagen en un modelo marca blanca.

