Lilly refuerza el impacto de su voluntariado corporativo con tres programas que ayudarán a la inserción laboral de los jóvenes y a reducir la obesidad infantil y el abandono escolar

La reducción de la obesidad infantil y del abandono escolar, así como el apoyo a los jóvenes en su inserción laboral son tres retos que Lilly España ha adquirido a través de su estrategia de voluntariado corporativo Una estrategia que de la mano de United Way España, Lilly lleva a cabo a través de tres programas: ‘Desafío Health’, ‘Desafío Pro Empleo’ y Desafío PRO y con los que quiere contribuir al impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto a los ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 4 (Educación de Calidad) 10 (Reducción de las Desigualdades), y 17 (Alianzas para Logar los Objetivos).

“Nuestra meta es generar un impacto positivo en la sociedad no solo mediante nuestra apuesta constante por el descubrimiento de nuevos tratamientos para mejorar la salud de las personas, sino también mediante el voluntariado corporativo” afirma Nabil Daoud, presidente de Lilly España, Portugal y Grecia. “Para Lilly España es fundamental contribuir a la formación y la capacitación de los profesionales de hoy y de mañana, de ahí nuestro interés por reducir la tasa de abandono escolar y el desempleo, a lo que por supuesto se añade nuestra misión de mejorar la salud de las personas -en este caso concreto- fomentando la alimentación saludable y el ejercicio físico.

Desafío Health, mejorando la salud de niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Mejorar la salud de los más pequeños e inculcar hábitos de vida saludables desde la infancia es clave para mejorar el bienestar y la salud en el futuro. 31 niños y niñas de 15 familias vulnerables ya han participado en el programa ‘Desafío Health’ para mejorar su salud. El proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Fundación Gasol, incide en cuatro pilares básicos: incrementar la actividad física mediante el deporte, mejorar la nutrición de los más pequeños a través de una alimentación saludable, garantizar el descanso a través de las suficientes horas de sueño e impulsar su bienestar emocional.

Gracias a este proyecto, en el que empleados de Lilly han dedicado 93 horas de voluntariado corporativo, se ha conseguido que estos pequeños mejoren en los cuatro pilares del programa. En este sentido, al principio del proyecto se hicieron evaluaciones antropométricas: de los 8 niños que al inicio presentaron sobrepeso, 5 han pasado a un peso saludable, y de los 2 niños que presentaban obesidad, uno pasó a peso saludable y el otro de obesidad severa a obesidad leve.

Desafío Pro Empleo, 150 horas de voluntariado para ayudar a los jóvenes a acceder al mercado laboral

España encabeza la lista de países europeos con una mayor tasa de paro juvenil (36,9%), solo superado por Grecia (38,2%). La falta de oportunidades, el fracaso escolar y problemas económicos estructurales son algunas de las principales causas de estos datos. No obstante, desde Lilly se ha puesto en marcha el programa Desafío Pro Empleo para empoderar a jóvenes de entre 19 y 30 años y ayudarles en su búsqueda activa de trabajo. En este proyecto, en el que han participado 19 empleados de Lilly, los voluntarios han dedicado más de 150 horas de voluntariado corporativo para mentorizar a los jóvenes en aspectos como la preparación del currículum, la preparación de las entrevistas de trabajo y la creación de perfiles profesionales en plataformas como LinkedIn.

“Dar los primeros pasos en el mundo laboral nunca es fácil. En el instituto o la universidad nos enseñan multitud de conocimientos valiosos, pero no suele ser habitual que nos enseñen a acceder al mercado laboral”, comenta Sara Ortuño voluntaria de Lilly que ha ayudado a conseguir trabajo a uno de los jóvenes participantes en el proyecto. “Ha sido una experiencia única y muy gratificante participar en este proyecto. Como mentor no solo he crecido profesionalmente, sino también personalmente”, añade Sara.

Lilly además de combatir la obesidad infantil y mejorar el acceso al mercado laboral, también está comprometida con la reducción de las tasas de abandono escolar a través de su programa ‘Desafío Pro’. Este programa ayuda a jóvenes de Formación Profesional Básica a conocer la realidad del mundo de la empresa. Hasta el momento 268 jóvenes han participado en este programa, que inicia ahora su tercera edición.