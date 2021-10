El tratamiento SpineMED de Atlas Vital para la descompresión de los discos intervertebrales Emprendedores de Hoy

El dolor de espalda puede tener varias causas y una de ellas puede estar asociada a la compresión de los discos intervertebrales de la columna.

La clínica Atlas Vital realiza el tratamiento SpineMED, o descompresión vertebral computerizada, una solución muy efectiva para las personas que sufren dichos dolores.

El dolor de espalda es uno de los síntomas más frecuentes tratados en Atlas Vital y la principal causa de baja laboral e incapacidad.

Son múltiples las causas que pueden desencadenar el dolor de espalda y una de ellas se debe a la compresión de los discos intervertebrales de la columna. Entre estos se da una transferencia de fluidos, nutrientes y oxígeno, pero si los discos ejercen presión, no se produce esta transferencia, provocando un deterioro y consiguientes molestias.

El tratamiento indicado para este dolor es la descompresión de la columna vertebral. La clínica Atlas Vital realiza la descompresión vertebral computarizada, también llamada SpineMED, que es un sistema de tratamiento dirigido a personas que padecen problemas en los discos intervertebrales. El tratamiento se realiza en sesiones que duran aproximadamente 30 minutos.

Al reducir la presión que ejercen los discos sobre las vértebras internas, se facilita la transferencia de fluidos, nutrientes y oxígeno en el interior del disco, permitiendo que se regenere y vuelva a su posición correcta. Este resultado se ha evidenciado con la práctica de resonancias magnéticas realizadas antes y después de la sesión.

Antes de la descompresión es necesaria la realineación del Atlas Este tratamiento con el SpineMED se realiza sin ningún tipo de resistencia del organismo y sin provocar contracciones o espasmos musculares. Además, su tecnología avanzada permite que el equipo computarizado actúe por medio de sensores que calibran la presión aplicada sobre el paciente.

El equipo médico de Atlas Vital recomienda una realineación del Atlas antes de someterse a una descompresión de los discos intervertebrales.

Este tratamiento consiste en poner en el lugar correcto al Atlas, que es la primera vértebra de la columna. Habitualmente, esta desalineación es la causa de los dolores de espalda. Si el Atlas está desalineado, no ejerce un correcto apoyo de la cabeza, provocando un peso desigual en la columna y tensiones musculares en la espalda.

De este modo, con la realineación del Atlas y con el apoyo de otros tratamientos, el centro de salud demuestra una alta efectividad en la reducción del dolor, al mismo tiempo que evita tratamientos más complejos como la cirugía.

