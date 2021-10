ASPY presenta ‘Work&Fit’, una app para prevenir los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 13:42 h (CET) Es un programa de rutina deportiva basado en la filosofía Kaizen (Change for good). Introduce la gamificación como elemento disruptor para conseguir la consecución de objetivos Coincidiendo con la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, cuyo lema es "Lugares de trabajo saludables " Relajemos las cargas", Grupo ASPY presenta ‘Work&fit’, su nuevo producto destinado a la prevención de trastornos musculoesqueléticos en la empresa.

Work&Fit es una aplicación, basada en la filosofía Kaizen, que recrea un gimnasio virtual para trabajar los ejercicios que mitiguen o eviten los trastornos musculoesqueléticos mediante pequeños objetivos y evaluando su consecución, tal y como se avanza en el vídeo de presentación. “Es un nuevo tipo de formación que combina la tecnología y la gamificación y está pensada para todos los perfiles y puestos de trabajo. Los objetivos principales de este producto son identificar las lesiones a las que los trabajadores se exponen, crear una cultura preventiva, preservar la salud laboral de los empleados y reducir el absentismo laboral y las bajas a causa de las lesiones musculoesqueléticas”, asegura Alejandro Hernández, Product Manager de Formación de Grupo ASPY.

La estructura del programa Work&Fit está basada en la filosofía Kaizen (change for good) y se desarrolla mediante el ciclo PDCA o rueda de Daming: planificar, ejecutar, verificar y actuar. “La filosofía japonesa Kaizen, está enfocada en la mejora continua; y el objetivo es que logres convertir en hábito la realización de unas rutinas de calentamiento, estiramiento y fortalecimiento que te ayudarán a prevenir lesiones y dolores en tu día a día.”

Zonas de dolor y rutina deportiva

El contenido del producto está integrado por un vídeo inicial explicativo del funcionamiento de la aplicación, un apartado especializado para el conocimiento de los TME (trastornos musculoesqueléticos) y finalmente un botón de inicio para personalizar el plan de entrenamiento en el que se podrá elegir cuál es la zona de dolor (codo, hombro, muñeca, espalda, etc.)

Una vez marcada esa zona de dolor, la aplicación genera una especie de gimnasio virtual con ejercicios destinados a minimizar los daños en la zona marcada. Estos ejercicios se tendrán que repetir cada día durante un tiempo determinado para que sean efectivos. Cada rutina u objetivo tendrá asignado un logro que se tendrá que superar. Además, el usuario gana puntos con cada uno de los vídeos que ve, independientemente de que pertenezcan a diferentes rutinas. Así, la evolución de su avatar va ligado a los puntos conseguidos. “Para que una rutina pueda ser efectiva es necesario un compromiso por parte del usuario. Por eso, creemos que a través de la gamificación puede ser más fácil llegar al cliente y que cumpla con los objetivos”.

Para más información sobre el producto, contactar con el Product Manager de Formación en ASPY, Alejandro Hernández.

Tres de cada cinco trabajadores de la UE sufren TME

Según la VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo, tres de cada cinco trabajadores europeos sufren trastornos musculoesqueléticos lo que provoca unas cifras de absentismo laboral muy elevadas en los estados miembros de la Unión.

El dolor de espalda y el dolor en las extremidades superiores como hombro, codo o muñeca son las más comunes en Europa. De esta forma, los factores de riesgo relacionados con estos trastornos son: permanecer sentados durante largos periodos de tiempo (61 %), se considera un riesgo nuevo o emergente de TME, la elevación o desplazamiento de personas o cargas pesadas (52 %), la presión temporal (45 %) y las posturas dolorosas o extenuantes (31 %).

Sobre ASPY

ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Su equipo compuesto por más de 1400 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Más allá de la prevención de riesgos laborales su objetivo es el de mejorar el cuidado de las personas y de las organizaciones. Su incorporación a Atrys le permite actualizar el concepto de medicina preventiva, ampliando la oferta de servicios tanto en ASPY Prevención destinada a la salud laboral, como en ASPY Salud orientada a la salud privada.

Atrys, fundada en 2015, es una multinacional española que brinda servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión. Pionera en los ámbitos de la telemedicina y de la radioterapia de última generación. Para más información, visita www.atryshealth.com.

Vídeos

Presentación de la APP Work&Fit de Aspy para prevenir trastornos musculoesqueléticos en el trabajo



