El 98% de los trabajadores de Media Interactiva acreditan que es un Gran Lugar Para Trabajar Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 13:47 h (CET) Este reconocimiento se enmarca dentro de la encuesta Great Place to Work®, cuyos resultados han certificado a Media Interactiva como Un Gran Lugar Para Trabajar por segundo año consecutivo, confirmándola como una organización con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener talento La multinacional andaluza Media Interactiva, especializada en tecnología y contenido educativo, ha conseguido por segundo año consecutivo la Certificación como un Gran Lugar para Trabajar, otorgado por la consultora Great Place to Work®, líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye un cuestionario global de todo el equipo, la compañía ha obtenido esta certificación con un Trust Index del 98%, que corrobora que las personas de Media Interactiva confían en las decisiones de sus managers, están orgullosos de lo que hacen y disfrutan de las personas con las que trabajan.

En concreto, de los resultados de la encuesta, en la que ha participado el 93% del equipo, se desprende la especial valoración que sus profesionales hacen de Media Interactiva como lugar para trabajar para sentirse involucrados. Así, el 100% de sus equipos valoran positivamente las relaciones y la colaboración con sus compañeros, un 99% destaca la accesibilidad, competencias e integridad de los managers, y el 97% considera que se le hace partícipe del día a día de la organización.

Tal y como explica la responsable de Recursos Humanos de Media Interactiva, Laura Morillo, “estamos agradecidos y nos sentimos afortunados por haber construido juntos este magnífico equipo humano”. “Las personas siempre han estado en el centro de las prioridades de este departamento, por lo que comprobar durante dos años consecutivos, a través de una entidad como Great Place to Work, que nuestros equipos tienen un alto grado de confianza hacia la organización y sus líderes, es un aliciente para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo”.

Entre las principales estrategias en materia de RRHH puestas en marcha por Media Interactiva destaca el Proyecto Ítaca, gracias al cual la organización fue galardonada en 2020 con el Premio Nacional Empresa Flexible y en 2019 con el Premio Empresa Saludable, otorgado por la consultora CVA y el Observatorio de Recursos Humanos. Se trata de un proyecto de cambio organizacional, de transformación cultural, basado en la neurociencia y que incluye numerosas medidas para promover la salud y el bienestar físico, emocional y mental de las personas.

Concebida desde sus inicios con vocación internacional, Media Interactiva fue creada en 2011 y está integrada actualmente por alrededor de 100 trabajadores -de ellos, unos 45 son empleos directos. Casi un tercio de la plantilla son mujeres (el doble de la media del sector TIC en España) donde, siete de cada diez mujeres ocupan puestos de responsabilidad y además cuatro de cada cinco empleos son indefinidos.

Sobre Great Place to Work

Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Sobre Media Interactiva

Media Interactiva es un grupo empresarial líder en tecnología y contenido educativo que entrena a más de un millón de personas en todo el mundo, desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software que demandan los profesionales TIC.

Con sede central en Tomares (Sevilla), cuenta con una plantilla de en torno a 100 profesionales (de ellos unos 45 puestos directos) y equipos en España, Estados Unidos, Ucrania e India. Sus productos y soluciones se comercializan en 124 países de los cinco continentes.

Más información

www.mediainteractiva.com

https://twitter.com/Med_Interactiva

https://www.facebook.com/mediainteractiva

https://www.linkedin.com/company/media-interactiva/

https://www.instagram.com/media_interactiva/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.