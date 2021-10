Decosan obtiene el Premio Interiores 2021 al mejor Baño de Autor por su colección Alma by CírculoCuadrado Design Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 13:50 h (CET) La revista Interiores del Grupo Planeta volvió a premiar en Madrid a los mejores del año en una emotiva gala para celebrar la Decoración del Cambio Nacidos con el objetivo de celebrar el talento y el éxito de los grandes profesionales del sector del diseño, la arquitectura, el arte y el interiorismo, los Premios Interiores llegaron, el pasado 21 de octubre, a su VII Edición con el compromiso de galardonar a los Mejores del Año: jóvenes creativos, diseñadores y empresas ya consagrados, maestros en mayúsculas y productos innovadores.

Celebrada por primera vez en el Four Seasons Hotel Madrid, la gala de entrega de los premios reconoció el esfuerzo por afrontar los desafíos que se han vivido en estos últimos tiempos como sociedad, retos que han acelerado algunos de los cambios más relevantes que vivirá esta generación. Así pues, Interiores dedicó esta Edición a todos aquellos que comparten con ella esta forma de entender la decoración y se postulan como activos en este nuevo desafío: el que hará de los hogares un lugar mejor en el mundo, en el que vivir, desconectar y, sobre todo, ser feliz.

Martina Klein presentó la exclusiva gala, a la que acudió un nutrido número de diseñadores, comunicadores y «socialités», como Tomás Alía, Cristina Villanueva, Marina Castaño, Elsa Anka, Erico Navazo, Nuria March o Fiona Ferrer, además del presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara.

El jurado, integrado, entre otros, por personalidades del ámbito del diseño y la arquitectura como Pascua Ortega, José Pedro Torrubia, Juli Capella, Ramón Benedito, Pilar Civis, Benedetta Tagliabue, o Nani Marquina, optó por premiar la capacidad de los ganadores para transformar un espacio y dotarlo no solo de belleza y personalidad, sino también, de hacerlo pensando en la sostenibilidad.

En esta línea, Decosan obtuvo el premio al mejor “Baño de autor del año”, por su colección Alma, diseñada por el estudio de Interiorismo barcelonés CírculoCuadrado Design. Con ello se premió el talento a la hora de diseñar “espacios de vida” bellos y sostenibles. La prestigiosa periodista e influencer Mónica de Tomás entregó el galardón a Ismael Juárez Brand Manager de Decosan y a Maribel Caballero e Ismael Barajas de CírculoCuadrado.

Nueva colección Alma por CírculoCuadrado Design

El alma es la esencia, es aquello no palpable que forja la identidad de cada elemento e individuo.

Así es esta colección de CírculoCuadrado para Decosan, una colección que nace de la propia naturaleza de los materiales que la componen, acabados y formas en su aspecto más puro.

De líneas minimalistas, Alma se organiza en diferentes formatos para dar solución a una amplia gama de superficies, mediante la unión de ellos. La integración de las piezas singulares, como son columnas o elementos de tocador, hacen que cada composición de sea única, con personalidad.

Alma define un concepto de baño que puede estar integrado en la decoración del resto del hogar, incorporado en la zona de descanso de una suite.

La posibilidad del doble uso de esta colección es una de sus singularidades, la zona de lavabo y la zona de tocador se fusionan en una única pieza.

Las maderas de roble y una gama de lacados en colores profundos e íntimos crean la paleta de acabados de Alma, una estudiada selección de materiales nobles que transmiten armonía y orden.

“Decosan encargó a nuestro estudio dar forma a esta primera colección de autor de Atelier, colaboración de la que hemos disfrutado al máximo, tanto por la confianza depositada en nosotros como por la libertad prestada a la hora de crear una serie que habla de nosotros y por nosotros, CírculoCuadrado”.

Acerca de Decosan

Decosan, con una trayectoria de más de 35 años en el sector, ofrece una extensa gama de mobiliario, encimeras, lavabos, espejos e iluminación en diferentes materiales y estilos para el equipamiento de baño. Con su incorporación a “Nofer Brand Group”, se amplía de manera considerable la cartera de productos, sobre todo en el mercado residencial.

Dentro del Grupo, destaca la marca Nofer como especialista en la fabricación de accesorios y complementos para baños públicos. Aparici, dedicada a la fabricación de termos y ACS, las marcas italianas Bocchi Safework, especializada en duchas y lavaojos de emergencia dirigidos al sector EPI y Giampieri que proporciona material PMR y elementos de ayudas técnicas en aluminio con recubrimiento de nylon.

Actualmente, el Grupo Nofer tiene una extensa red de ventas nacional e internacional, está presente en más de 75 países a través de distribuidores y cuenta con 60 empleados y 4 centros productivos en Barcelona, Valencia, Sevilla e Italia. El crecimiento en los últimos años ha sido sostenido y gira en torno a un 20% anual.

Acerca de CírculoCuadrado Design

Estudio de interiorismo multidisciplinar en el que se experimenta, se estudia y se trabaja de manera única y exclusiva cada proyecto, dotando de la personalidad que requiere y haciendo que se convierta en una pieza con carácter propio.

Con sede en Barcelona, Ismael Barajas y Maribel Caballero llevan 15 años diseñando espacios, creando ideas y proyectando los sueños de quienes han confiado en ellos. Desde entonces, el estudio no ha parado de navegar entre el diseño, la decoración, los proyectos de interiores y los montajes efímeros para eventos.

NOFER BRAND GROUP

Ctra. Laureá Miró, 385-387

08980 Sant Feliu de Llobregat – Barcelona

Telf. 934 742 423 · www.nofer.com · nofer@nofer.com

CIRCULOCUADRADO " ESTUDIO DE INTERIORISMO

PRATS DE MOLLÓ, 8, LOCAL

08021 BARCELONA T 93 362 13 80

www.circulocuadrado.net

