ConsultIn cuenta con el equipo de abogados inmobiliarios en Manresa especialistas en reclamar arras

El contrato de arras es un acuerdo privado con el que se reserva la compraventa de un inmueble a través del pago de una señal o garantía. Con este contrato, tanto comprador como vendedor se comprometen a completar el proceso de compraventa en el tiempo establecido por las partes, el cual no debe durar más de 6 meses. Sin embargo, hay contratos de arras que pueden estar viciados y si el comprador no lo sabe puede terminar perdiendo su dinero.

En el despacho de abogados online ConsultIn son especialistas en reclamar arras, con un equipo de profesionales con años de experiencia en el sector que se encargará de encontrar una solución para aquellas personas que estén pasando por esta situación.

¿En qué consiste un contrato de arras? Un contrato de arras es un acuerdo de carácter privado y jurídico entre el vendedor y el comprador de un inmueble. En el documento, ambos se comprometen a concretar la compraventa en el futuro, y como garantía de la voluntad del comprador, se entrega una cantidad de dinero que por lo general va del 5% al 15% del total del inmueble, dinero que se descontará del precio final de venta. En el contrato de arras se estipulan claramente las condiciones de compra y de venta, los datos personales de las partes y las implicaciones correspondientes en caso de que alguno de ellos no cumpla con el contrato, estableciendo las consecuencias y las penalizaciones dada una situación como esa. En Cataluña, es también obligatorio especificar en este contrato si se devolverá o no el dinero de las arras si el comprador no consigue la financiación necesaria.

¿Cuándo un contrato de arras es legal? La legalidad o nulidad de un contrato de arras depende de ciertos elementos. En primer lugar, está la información que contiene, la cual debe recoger de manera clara las condiciones para la futura transmisión. Un contrato de arras debidamente realizado debe contener información explícita, como por ejemplo los datos personales de comprador y vendedor, identificación y descripción de la propiedad, precio final de la compraventa y la forma de pago, cantidad de dinero aportada como garantía o señal, tiempo máximo para formalizar la compra, firma de las partes, distribución de los gastos de compraventa, entre otros. Por otro lado, hay contratos de arras que no cumplen con la normativa y que pueden traer consecuencias para los compradores, pudiendo incluso perder el total de la señal aportada. Un contrato de arras es ilegal cuando obvia alguno de los datos anteriores o detalles y datos importantes del inmueble que afecten su precio, construcciones ilegales dentro de la propiedad, cláusulas abusivas, etc.

Esta es la razón por la que es necesario contar con asesoría experta como la de ConsultIn antes de firmar un contrato de este tipo. Este es un despacho de abogados especialista en Derecho Inmobiliario, con la experiencia necesaria para determinar la legalidad o nulidad de un contrato de arras. Los abogados de ConsultIn también son expertos en la reclamación de arras, en el caso de que una persona haya sido víctima de un contrato de arras viciado.