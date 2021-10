Sexología clínica, una solución contra los efectos inhibidores sexuales del Covid-19 Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 13:22 h (CET) La pérdida de libido y la disfunción eréctil se han sumado a los efectos psicológicos de la pandemia. La terapia sexual puede tratarlos de forma individual o en pareja, con una efectividad del 80%, según informa la clínica Psicopartner La crisis sanitaria del SARS-CoV-2 ha alterado los hábitos sexuales de millones de personas, y sus efectos inhibidores están provocando un aumento en la demanda de la sexología clínica, rama de la psicología que "se ocupa exclusivamente de analizar, diagnosticar y tratar las distintas disfunciones sexuales", como explican desde el centro especializado Psicopartner.

El Covid-19 multiplicaría por seis el riesgo de desarrollar algún tipo de disfunción eréctil, según reveló un estudio del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de Italia. Sus resultados, difundidos por la American Society of Andrology el pasado mes de marzo, vinculan por primera vez este virus con la impotencia.

Desde el Hospital Universitario de Miami (Florida, EE.UU), el urólogo Ranjith Ramasamy ha observado que, con el avance de la crisis sanitaria, "hombres que no habían desarrollado antes este tipo de episodios desarrollaron disfunciones eréctiles bastante severas tras una infección de Covid-19".

De manera indirecta, los sucesivos confinamientos y otras medidas adoptadas durante la pandemia han generado problemas en la vida sexual que no precisan ayuda médica sino psicológica y que afectan por igual a ambos sexos, no mayoritariamente a los varones.

En concreto, la inapetencia sexual ha sido destacada como la consecuencia más extendida de la crisis sanitaria. Así lo reveló una investigación del 'Proyecto Inside'comandada por el catedrático Rafael Ballester, del equipo Saulex, aparecida en la publicación Sexuality Research and Social Policy. Debido a la pandemia, más de la mitad de la población española (el 52%) ha sufrido alteraciones en sus hábitos y relaciones sexuales.

Para el equipo de Psicopartner, la relación entre el Covid-19 y la pérdida de libido es perfectamente lógica, pues "los problemas sexuales, incluso aquellos que tienen un origen físico, acaban derivando en trastornos psicológicos", aclaran. La vuelta a la normalidad y la generalización de la vacuna no restablecerán la rutina sexual de todos los afectados, ya que un porcentaje de ellos requerirá la ayuda de sexólogos capaces de tratar estas alteraciones.

Este centro de psicología integral, especializado en terapias de sexología clínica, ha subrayado «el papel insustituible que juegan estas terapias para tratar cualquier problema relacionado con la sexualidad, aplicando los conocimientos científicos sobre el funcionamiento de la mente humana y los mecanismos emocionales propios de la psicología». Las soluciones aportadas se caracterizan por su especificidad y abordan de manera individual o en pareja las circunstancias en las que se manifiesta cada complicación.

Además de la inapetencia, la terapia sexual ha demostrado ser eficaz para otros problemas asociados a la salud reproductiva, como el tratamiento de la anorgasmia, la hipersexualidad, la adicción al sexo, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la frigidez o el dolor coital.

La efectividad de la terapia sexual es satisfactoria, con porcentajes de éxito superiores al 80%, según informan desde la clínica Psicopartner, cuyo equipo de sexólogos se enfocan en "resolver los conflictos presentes en la vida íntima de la pareja, sabiendo que al solucionarlos mejorarán los otros aspectos de la relación a los que estaba afectando", concluyen.

Acerca de Psicopartner

Psicopartner es un centro de psicología integral especializado en cursos y actividades relacionados con la psicología sanitaria, empresarial y mindfulness. Dispone de un equipo multidisciplinar, con profesionales altamente cualificados, que desarrollan una actividad referencial en el sector de la salud y el bienestar emocional.

