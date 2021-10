Descarbonización y la transformación de la experiencia del cliente prioridades de la banca según Atos Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 13:30 h (CET) Los bancos están acelerando su cambio a los canales digitales mientras tratan de reinventar sus modelos de negocio en respuesta a la pandemia del COVID-19, según revela un nuevo documento de Atos Las entidades financieras tradicionales se enfrentan a un gran reto para luchar contra los competidores digitales, mientras que todos los bancos deben aprovechar la tecnología para cumplir con los nuevos objetivos de descarbonización y los requisitos reglamentarios, así como para atender las crecientes demandas de los consumidores.

En una encuesta, dos tercios (66%) de los directivos del sector bancario señalaron que la transformación de la experiencia digital del cliente es una de las principales prioridades para el próximo año, mientras que otro 80% afirmó que la tecnología digital es esencial para alcanzar sus objetivos de descarbonización. Casi la mitad mencionó la seguridad de las cuentas y la protección contra el fraude como una prioridad clave.

Los resultados, procedentes de una encuesta en la que participaron 400 líderes de la banca minorista de Norteamérica y Europa, se destacan en el último documento de opinión global de Atos, , Digital Vision: Digital Banking, que reúne a las principales voces de todo el sector y de todas las geografías, para examinar las últimas tendencias que están dando forma y transformando el futuro digital de la banca.

Digital Vision: Digital Banking ilustra cómo la tecnología digital está haciendo que la banca sea más inteligente, más ecológica y segura. Detalla cómo el big data, la inteligencia artificial blockchain e Internet de las cosas están ofreciendo a los bancos nuevas oportunidades para transformar la experiencia del cliente, descarbonizar las operaciones, proteger su negocio y a sus clientes de las amenazas externas.

Adrian Gregory, Director Global de Servicios Financieros y Seguros de Atos, dijo: "La disrupción digital no es algo nuevo en el sector bancario: las tecnologías avanzan y surgen nuevos participantes en el mercado todo el tiempo. Lo que ha cambiado, sin embargo, es el cambio masivamente acelerado hacia los canales digitales como resultado de Covid-19. Atos está trabajando con nuestros clientes bancarios y socios globales para ayudar a navegar y acelerar la transformación empresarial y digital para cumplir las prioridades y ambiciones de los bancos. En este momento crucial de la historia, vemos importantes oportunidades de colaborar para ayudar a crear un futuro más limpio, inclusivo y seguro para todos".

The Digital Vision: Digital Banking paper se basa en la experiencia de Atos como socio digital líder de muchas de las empresas bancarias, de mercados de capitales y de seguros del mundo, proporcionando soluciones tecnológicas integradas que ayudan a los proveedores de servicios financieros a prosperar en un mundo digital en rápida evolución.

Solo en el último año, Atos ha conseguido una amplia gama de contratos de banca, seguros, pensiones y mercados de capitales en varios continentes. Algunos ejemplos son la selección de Atos por parte de Banque Misr, uno de los mayores bancos de Egipto, para apoyar su viaje de transformación para convertirse en el primer banco digital del país; un contrato mínimo de 10 años con Nest para diseñar y construir un plan de pensiones centrado en el futuro; y un acuerdo ampliado para acelerar la transformación con la aseguradora holandesa VGZ.

