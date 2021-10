La persuasión como poderosa herramienta de influencia, por Fabio Gallego Emprendedores de Hoy

Hoy en día, la esencia del dominio personal se fundamenta en aprender cómo sostener y generar la atracción confiable de los demás. En ese sentido, es necesario comunicar con persuasión. La persuasión es la habilidad de convencer a otros mediante el uso de razones o argumentos con el propósito de que actúen de cierta manera o hagan cierta cosa, según la definición de Oxford Languages.

Desde este punto de vista, se puede decir que la persuasión es una herramienta que puede ser muy poderosa en un líder. Con ella puede influir a otros a alcanzar el éxito corporativo e individual. Fabio Gallego es un escritor, estratega y coach con más de 20 años de experiencia entrenando a todo tipo de líderes, directivos, políticos, líderes sociales y estudiantes universitarios. Y lo que más recomienda, en el nuevo estilo social de intercambio, es enfocar la energía en actividades significativas de influencia. La razón por la que esto es así reside en que todo lo que se busca está en las manos de otro. Y nadie estará dispuesto a dar nada si no se consigue ganarse su confianza. La confianza es el termómetro. El miedo es un mal síntoma. En este sentido, la persuasión es la llave maestra para conseguir influencia positiva.

Transformar el entorno a través de la persuasión Una de las habilidades que necesariamente debe tener un líder es saber manejar el arte de la persuasión, es decir, tener la capacidad de influir en otras personas para cambiar o reforzar actitudes, opiniones o comportamientos. Un buen líder es capaz de utilizar la persuasión como herramienta para transformar positivamente el entorno y la manera de pensar de los demás, para que todos se enfoquen en su objetivo, ya sea a nivel de equipo o individual. No obstante, para que el proceso pueda darse de manera efectiva y para que la persuasión ejerza una verdadera influencia, el líder también debe tener la capacidad y el poder de saber comunicar sus ideas y generar confianza en los demás, lo que hará que el proceso sea mucho más eficiente. La persuasión moderna está basada en una ley fundamental que consiste en agregar siempre valor al otro. Lo que quiere decir que se debe agregar valor en cada interacción en la que uno se desenvuelve. Para poder conseguir esto, el comunicador debe ser un auténtico escuchador de las necesidades y los deseos del otro.

Dominar el arte de la persuasión gracias a Fabio Gallego Cualquier actividad a la que uno se dedique involucra entre un 60% y un 80% de habilidad comunicativa con el fin de tener éxito y aceptación de las ideas. Probablemente se tengan las mejores ideas y, sin embargo, si no se consigue comunicarlas con convicción y llamar la atención, sencillamente las ideas no valdrán nada. En el caso de los líderes, la persuasión les permite convencer a otros de tal forma que estos contribuyan al logro de sus objetivos. Está demostrado que persuadir a las personas es mucho más efectivo que la manipulación o la imposición, ya que actúa como una especie de seducción, que encanta a las personas y al mismo tiempo las motiva. Pues la gente se siente inspirada y puede que desee fervientemente apoyar e incluso liderar a su vez la causa. Esta es la razón por la que utilizar correctamente esta herramienta fortalece la confianza de las personas en el liderazgo, mejora la credibilidad y ofrece la posibilidad de ganancia mutua, lo que la hace todavía más eficiente. Fabio Gallego, coach con más de 20 años de trayectoria en el coaching estratégico, ofrece sus servicios a líderes que quieran aprender cómo dominar efectivamente el arte de la persuasión a través de sesiones de microcoaching vía web, donde se abordan este y otros temas importantes para el desarrollo personal y profesional.

Para reservar una plaza en estas sesiones, en la web de Fabio Gallego se encuentra el enlace correspondiente para hacerlo. La persuasión es una poderosa herramienta de influencia y aprovecharla de la mejor manera, siempre será fundamental en cualquier liderazgo.

