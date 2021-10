Peritaje multidisciplinar adaptado a cualquier sector de la mano de GP-Grup Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 10:32 h (CET)

La mayoría de veces, se cometen errores que ocasionan que muchos casos no lleguen a feliz término para las víctimas, ya que se terminan archivando por parte de jueces y entes oficiales. La posibilidad de resolver investigaciones judiciales se incrementa si se cuenta con un grupo de peritos expertos que reconocen hasta el más mínimo detalle.

Ante esta situación, desde hace 25 años, la empresa GP-Grup, expertos periciales a nivel nacional, adelantan trabajos investigativos y de consultoría de primer nivel en varias ciudades de España y en Latinoamérica. Destacan en áreas como la psicología, psiquiatría, farmacéutica, arquitectura, automovilística y detectives privados que cooperan con los cuerpos de seguridad estatal trabajando independientemente.

Por medio de entrevistas, realización de informes de hallazgos encontrados, recolección de evidencia y actividades similares, los peritos logran dar excelentes resultados.

¿Cuáles son las ventajas del peritaje multidisciplinar? La preparación constante de los profesionales es fundamental para ayudar a tener éxito en las demandas o pretensiones de quienes requieran de un peritaje. Para ello, GP-Grup cuenta con un equipo multidisciplinar que estudia áreas de conocimiento como el derecho y la medicina para emitir informes médicos o en sectores como el peritaje de ingeniería, caligráficos, peritajes químicos, entre muchos otros.

Gracias a los altos estándares de investigación que adelantan estos profesionales, se han logrado resolver con efectividad casos debido a la experiencia de los consultores citados ante los estrados judiciales en la resolución de un conflicto.

Asimismo, el perito debe generar absoluta confianza manteniendo la confidencialidad de información sensible que vincule a cualquiera de las personas en el proceso judicial.

Distintos casos de peritaje El perito judicial debe estar preparado para analizar cualquier tipo de caso que se presente, desde un homicidio hasta lesiones personales que afecten la salud física o emocional de una persona.

En este tipo de casos, por ejemplo, que se registran a diario, es importante el papel del perito, quien debe calcular el alcance de los daños causados para ayudar al juez a determinar la gravedad del delito y la pena a aplicar.

Otro de los casos de peritaje puede ser el de un accidente de tráfico. Los profesionales de GP-Grup conforman un gabinete con los más altos estándares de capacidad para brindar informe de la configuración de los daños ocasionados, así como la dinámica de ocurrencia del accidente y concluir en la evaluación económica de los daños.

La empresa ha hecho más de 10.000 peritajes en diferentes disciplinas, lo que ha llevado a tener cobertura en localidades y provincias de España como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia.

