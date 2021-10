Tramitar el divorcio de manera rápida y fácil con Atena Abogados Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 10:21 h (CET)

A cualquier familia o pareja que se encuentra atravesando un proceso de divorcios le toca pasar por un periodo difícil. Son momentos complicados, repletos de sentimientos y decisiones complejas para ambas partes.

Teniendo esto en cuenta, es fundamental apoyarse en una firma de abogados profesionales que preste asesoría legal y sirva de mediador en el proceso. Atena Abogados es una firma especializada en tratar divorcios notariales, judiciales, de mutuo acuerdo y contenciosos, así como otros procesos relacionados con el derecho familiar, de la forma más profesional, amable y empática posible. Todo esto con el objetivo de garantizar una gestión segura y tranquila para dar cierre a esta etapa en la vida.

Asesoría profesional para gestionar un divorcio Para cualquier persona, tramitar un divorcio puede ser una decisión muy difícil, cargada de emociones encontradas y frágiles. Tener apoyo por parte de un grupo profesional de abogados a menudo ayuda a tener una experiencia más llevadera y sencilla, ya que, a través de la mediación, actuarán para establecer un acuerdo que beneficie a ambas partes del divorcio. El bufete Atena Abogados ofrece un trato personalizado, estudiando detalladamente el caso particular de cada cliente para ofrecer orientación según el tipo y el motivo del divorcio y garantizando un proceso justo, ya sea en una separación notarial, judicial, de mutuo acuerdo o contenciosa.

Atena Abogados, tranquilidad, seguridad y bienestar para las partes involucradas Si hay algo que ha caracterizado a este despacho de abogados durante toda su historia y experiencia en el mercado es su profundo deber moral, dedicado a garantizar a todos sus clientes una asesoría legal de calidad, alineada a proteger y resguardar sus derechos. En el caso particular de los divorcios, el objetivo es garantizar bienestar para las partes involucradas y sus familias, para así superar un divorcio de la mejor manera posible.

De esta manera, cuando en el proceso de divorcio hay menores de edad involucrados, Atena Abogados considera como una prioridad tener en cuenta los derechos familiares para llegar a un acuerdo justo. Esto incluye la patria potestad y pensión de alimentos, hasta testamentos y demás intereses que deban ser cubiertos para asegurar una separación llevadera para los infantes.

En definitiva, Atena Abogados dispone de los servicios necesarios para abordar y gestionar cualquier divorcio de la manera más profesional, sencilla e íntegra posible. Con la ayuda y la mediación de esta experimentada firma de abogados, el divorcio supondrá una experiencia tranquila y pacífica para las partes involucradas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.