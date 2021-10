Duck Creek alcanza un acuerdo de colaboración con TIREA centrado en el mercado de diversos Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 11:26 h (CET) La colaboración entre ambas organizaciones abre la puerta a futuras alianzas en otras áreas y refuerza la apuesta de Duck Creek por el mercado español Duck Creek Technologies (Nasdaq: DCT), proveedor líder de SaaS para la industria de los seguros generales (P&C), y TIREA, Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, han suscrito recientemente un acuerdo de colaboración dirigido a facilitar la integración de las soluciones de Duck Creek en el mercado español gracias al amplio know-how de TIREA como proveedor oficial y gestor de la plataforma para la gestión de acuerdos sectoriales en la industria aseguradora.

TIREA es la organización encargada de ofrecer servicios informáticos de valor añadido a las aseguradoras y a UNESPA, asociación de empresas de seguros que operan en el mercado español, por lo que esta alianza y suma de fuerzas entre ambas entidades supondrá ventajas competitivas para las organizaciones como la reducción de los plazos de lanzamiento de nuevos productos de seguros al mercado, entre otros beneficios.

Este primer acuerdo entre Duck Creek Technologies y TIREA se centrará en el ramo de Diversos y el protocolo SGR que abarca un 85% del mercado y alcanzó 7.521 millones en primas en 2019. Esta colaboración para este protocolo facilitará también la integración con otros protocolos de diferentes áreas, ya sean de siniestros (CICOS, SDP) o de póliza (FIVA, SINCO, SENDA) ya que comparten la misma plataforma tecnológica.

"Con este acuerdo Duck Creek Technologies reafirma su compromiso con el mercado español en el marco de su negocio europeo, una pieza fundamental de la estrategia de crecimiento global de la compañía. Estamos convencidos de que esta colaboración será la primera de muchas y estamos convencidos que con ello reforzaremos nuestra propuesta de negocio en España.", afirma Douglas Rudd, european partner go to market en Duck Creek Technologies.

Por su parte, Carlos Sánchez, Chief Operations Manager de TIREA, asegura que "el acuerdo de colaboración con Duck Creek se enmarca en nuestra función como partner "facilitador" del sector asegurador y de soporte a los procesos operativos sectoriales, asegurando la neutralidad en el acceso, la operatividad y calidad de dichos servicios y su eficiencia operativa".

Sobre Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es un proveedor líder de soluciones core para la industria de las aseguradoras generales (P&C). Con Duck Creek OnDemand, la solución de software como servicio (SaaS) de la compañía, las aseguradoras pueden anticiparse al cambio y capturar las nuevas oportunidades del mercado más rápido que sus competidores. Las soluciones de Duck Creek están disponibles de forma independiente o como una suite completa, y todas ellas disponibles a través de Duck Creek OnDemand.

