Fundación ONCE y Teleasesor.com ofrecen asesoramiento gratuito especializado a emprendedores con discapacidad

lunes, 25 de octubre de 2021, 11:10 h (CET) La Fundación ONCE, con el apoyo técnico de TeleAsesor.com, ha creado un servicio exclusivo de asesoramiento para emprendedores con discapacidad, de cualquier tipo, con el objetivo de facilitar su consolidación y crecimiento Fundación ONCE y TeleAsesor.com lanzan un servicio de asesoramiento para emprendedores con discapacidad enmarcado dentro del Programa de la Fundación “Por Talento Emprende”. Se trata de una prestación gratuita que tiene la finalidad de promover el empleo por cuenta propia entre las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Emprender no es una tarea fácil y es importante contar con ayuda de profesionales. Esta dificultad aumenta cuando el emprendedor sufre algún tipo de discapacidad. De esta necesidad surge la nueva iniciativa entre la Fundación ONCE y TeleAsesor.com.

Servicio de asesoramiento exclusivo

El servicio consiste en recibir asesoramiento empresarial por parte de un equipo de cerca de cien Asesores especializados en las diversas áreas de gestión de un negocio. A través de un teléfono gratuito o de videollamada, gratuita también, se puede recibir ayuda, al instante, para resolver cualquier tipo de duda empresarial que le surja al emprendedor o empresario con discapacidad, en el día a día, sea de la materia que sea: Marketing, Financiación, Jurídico-Legal, Ventas, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Internacionalización, etc.

Para acceder al servicio hay que inscribirse a través del teléfono 91 291 50 94 o bien del siguiente formulario de la página web de Fundación ONCE. Tras la inscripción, un asesor se pone en contacto con el asesorado para darle todas las indicaciones necesarias sobre cómo acceder al servicio y cómo es su funcionamiento. El Servicio está abierto, y siempre de manera gratuita, para cualquier emprendedor que tenga una discapacidad, sea cual sea y sea del sector que sea, con el objetivo de que el número de beneficiarios que disfruten de este servicio sea el mayor posible.

TeleAsesor.com es una iniciativa de El Club del Emprendimiento, la mayor Comunidad de Emprendedores de España, y es un Servicio de Asesoramiento y Mentoring para emprendedores, empresarios y ejecutivos, único en España, ya que el servicio al usuario se presta en tiempo real, hace uso de una de las plataformas tecnológicas de contact center más avanzadas y adaptada al servicio de Asesoramiento y cuenta con un equipo de cerca de 100 Asesores especializados y con un dilatada y exitosa carrera profesional.

