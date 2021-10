Los estores de estampación digital de Blindecor Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 10:03 h (CET)

La tecnología ha llegado a los hogares y una de las cosas que ha cambiado es la forma de decorar y de cubrir las ventanas. Ahora, han salido al mercado los estores de estampados digitales de la mano de la empresa fabricante de estores Blindecor.

Estos innovadores estores de Blindecor resultan una opción muy recomendada de decoración si se quiere dar un toque personalizado a la habitación. Además, este fabricante de estores, ofrece a sus clientes una gran gama de estores con diseños únicos y exclusivos estampados digitales.

Los estores de estampación digital se fabrican en España utilizando tintas ecológicas y respetuosas con el medio ambiente.

Para la estampación se utilizan tintas de la empresa HP, en concreto la gama HP Latex con base de agua, que ofrece una increíble calidad, consistencia y durabilidad. La tecnología HP Latex ha obtenido un amplio conjunto de certificaciones por abordar todo el espectro de preocupaciones medioambientales.

Se trata de tintas inodoras que no requieren ningún tipo de ventilación especial. Cuentan con los certificados UL ECOLOGO® y UL GREENGUARD GOLD. Además, las impresiones cumplen con los criterios de AgBB, logrando así un gran reconocimiento medioambiental.

Estores con estampado digital para cualquier estancia Sin importar el lugar que se desea decorar, los estores con estampado digital de Blindecor son muy útiles, sobre todo, si lo que se busca es crear un espacio único. Esto se debe a que cada estor en impresión digital puede crear una composición decorativa dependiendo de las características del lugar y las medidas de la ventana.

En el caso de las habitaciones, se puede jugar con imágenes relacionadas con los gustos de la persona que vive en ella, como una foto de un paisaje, un amanecer, el plano general de una ciudad. También se puede optar por motivos decorativos vintage oestampados con colores vibrantes.

Para estancias como los salones, se puede buscar una imagen que combine con los sofás y el resto de la decoración. Asimismo, se recomiendan los tonos cálidos porque proporcionan luz y vivacidad.

Por otro lado, en la cocina se suelen usar los estampados de colores más vivos.

En cualquier caso, todos los estores digitales cuentan con un sistema de seguridad infantil que protege a los más pequeños de la casa. Además, incluyen tacos, tornillos, soportes y contrapeso para su instalación en techo o pared.

¿Cómo elegir el mejor estor para el hogar? En el momento de escoger un estor digital Blindecor para el hogar, se debe tener en cuenta que todos son enrollables y translúcidos. Esto indica que el paso de la luz es controlado y que con cualquier tipo de diseño funciona perfectamente.

La medida de las ventanas también es un detalle importante, ya que determina el tamaño de los estores. Además, la medida también influye en el estampado que tendrá el estor porque, por ejemplo, las habitaciones pequeñas con poca luz no deben llevar colores oscuros o muy vibrantes, necesitan tonos claros.

Finalmente, se debe conocer la decoración que se utilizará en ese espacio para que se complemente con el estor a la perfección. En conclusión, Blindecor produce una gran variedad de modelos de estores estampados digitales con diferentes dimensiones y diseños, ideales para cualquier parte de la casa. Los interesados en conocer todos sus modelos y adquirirlos pueden encontrarlos en Amazon o en la propia página web del fabricante.

