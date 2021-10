Emprender en online en Amazon de la mano de AMZ Master Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 10:30 h (CET)

Los emprendedores tienen a su alcance diferentes herramientas digitales y plataformas a través de las cuales se puede fortalecer cualquier compañía y lograr mejores resultados. No obstante, emprender onlineprecisa de una serie de conocimientos específicos y pocas personas disponen de estos.

Las oportunidades dentro de internet son muy grandes pero no todos los negocios tienen éxito, se ve como e-commerces que hace unos años eran muy rentables, ahora apenas llegan a cubrir gastos. Mientras tanto, Amazon sigue en su proceso de escalada por todo el mundo, convirtiéndose en el marketplace más rentable y confirmando que emprender de la mano de este gigante online es una de las mejores alternativas a la hora de crear un negocio digital.

AMZ Master, el programa formativo que dirige Jaime Harrys, dispone de un proceso de formación especializada, constante y personalizada. Esta está dirigida a las personas que quieren crear su negocio online o complementar su actividad actual de la mano de grandes expertos en el sector.

Amazon aporta grandes ventajas a la hora de emprender, ya que hace parte del trabajo del vendedor: almacena y envía los productos, gestiona las devoluciones y el servicio al cliente. Esto permite que el vendedor pueda automatizar los procesos y centrarse en la venta y el escalado del negocio.

Hay muchos factores externos que pueden ser una barrera de entrada para muchos emprendedores como es el desconocimiento del sistema FBA, la importación de las mercancías, el desarrollo de estrategias de venta y posicionamiento, etc., factores que Jaime y muchos otros emprendedores han tenido que sufrir en sus comienzos con Amazon.

Aprender desde 0 con resultados desde el inicio Jaime Harrys es el fundador de AMZ Master, sin embargo, la empresa también está formada por un grupo de jóvenes expertos en el sector de entre 23 y 30 años. Estos han desarrollado este programa que tiene el objetivo de enseñar a emprendedores a generar negocios rentables y automatizados en Amazon. Con este fin, el fundador ha creado un método de ventas que, según asegura Harrys, fue producto de su propia vivencia y le ha fortalecido durante 8 años, los cuales ha trabajado como emprendedor.

La propuesta de este proyecto es ofrecer una formación en la que no solo se abordan en detalle todos y cada uno de los pasos que se requieren para crear y desarrollar un negocio en Amazon, sino que en cada módulo el alumno tiene que llevar todo lo aprendido a la práctica para continuar con el programa. El objetivo del mismo es claro: al terminar el último módulo el negocio tiene que estar operando.

Las personas que se aventuren a solicitar los servicios de estos profesionales tendrán un mentor experto en Amazon asignado, que siempre estará disponible para solucionar de forma individual cualquier duda o problema que surja en el proceso.

Lo más importante es que AMZ Master asegura que, durante todo el programa, los emprendedores crearán su negocio en Amazon y generarán rentabilidad antes de acabar la mentoría. De esta forma, terminarán la formación con todos los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para lograr mejores resultados y escalar un negocio que ya está funcionando.

AMZ Master garantiza el éxito en Amazon Ya hay emprendedores que han tomado este camino para adquirir los conocimientos de una nueva gran oportunidad de negocio y, sobre todo, la entrada en el e-commerce de Amazon. Además, todos ellos avalan la gran utilidad y efectividad del curso y aseguran que la metodología de AMZ Master proporciona toda la información y procesos necesarios, con el acompañamiento de un mentor experto en Amazon. Esto permite que los alumnos no solo adquieran conocimientos, sino que también los apliquen.

AMZ Master, con su formación, garantiza las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso, el paso a paso para asumir el mínimo riesgo al emprender y unos resultados estables en un corto plazo de tiempo. Aunque también aseguran que es el propio emprendedor el que marca el éxito de su proyecto gracias a su trabajo y constancia.

En conclusión, Amazon es una plataforma que está a la orden del día porque permite que las personas vendan productos de una forma muy sencilla y se ha creado una gran oportunidad de negocio. Sin embargo, sin profesionales que aconsejen y guíen durante el inicio del emprendimiento no se pueden lograr resultados óptimos. Por esta razón, AMZ Master es un aliado estratégico para consolidar ese objetivo.

