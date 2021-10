La opción de renting para vehículos aéreos no tripulados (UAS) de la empresa FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence S.L. Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 09:48 h (CET)

Actualmente, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAS) representa una parte esencial del nuevo core business en el proceso de digitalización de las empresas. Por ello, este tipo de equipos representa un activo fundamental para la competencia distintiva de cualquier compañía, independientemente de su ámbito o sector o del tipo de actividad económica a la que se dedique.

El avance tecnológico constante que han tenido estos vehículos aéreos en los últimos años ha incrementado a la misma vez la velocidad de su obsolescencia. Nuevos modelos con funciones cada vez más versátiles los hacen indispensables, pero también una inversión arriesgada. Ante esta realidad, surge la opción del renting de vehículos aéreos no tripuladosde la empresaFRP Advanced Technologies Aerospace & Defence S.L. como una solución efectiva e inmediata.

Las ventajas del renting de vehículos aéreos no tripulados El renting es la alternativa de servicio que permite obtener los beneficios de un equipo de alta tecnología sin que este sea un activo de la empresa. La empresa que alquila se exime de pagar los gastos derivados de su tenencia, como pueden ser impuestos, un mal uso del equipo o mantenimiento.

Otra de las ventajas de este modelo de servicio es que las empresas que los usan podrán acceder a los modelos con las mejores prestaciones y que más les gusten, con la posibilidad de poder acceder a los últimos vehículos aéreos no tripulados lanzados al mercado.

Con ello se le da valor añadido al core business de la organización, porque el trabajo que se realice siempre contará con la tecnología más avanzada en cuanto a vehículos aéreos no tripulados. El renting es la alternativa que ofrece FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence S.L., una empresa que comercializa UAS y que también ofrece formación para capacitar al personal que los va a emplear.

Renting y no subcontratar Subcontratar no es la mejor alternativa hoy en día, ya que esto supone ciertos riesgos para el core business de las empresas. Para las compañías que requieren el uso de drones en sus operaciones, son fundamentales temas como el manejo de la información por parte de terceros o la disponibilidad de UAS de manera oportuna, cuando se llevan a cabo proyectos de gran envergadura.

Los trabajos de gran magnitud siempre involucran información delicada, a la que solo debe acceder el personal de las corporaciones que adelantan el proyecto. Que un tercero maneje esa información supone riesgos de filtración que incluso, pueden llegar a acarrear violaciones en términos de confidencialidad del contrato o leyes específicas.

Por otro lado, la subcontratación supone que personal de otras empresas será quien decida sobre la disponibilidad del vehículo aéreo no tripulado, algo que no tiene por qué coincidir con el calendario de trabajo de la compañía contratante del servicio.

Para contratar el servicio de renting de alguno de los modelos de vehículos aéreos no tripulados o conocer cuáles son las prestaciones de cada uno de estos, los interesados pueden contactar con la empresa FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence S.L. a través de su página web o de manera presencial en su sede ubicada en Avda. Comunidad de Madrid, 8, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.