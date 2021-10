Cómo aprovechar una sesión de terapia online con Oasis Psicología Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 09:38 h (CET)

La cultura y la visión de los individuos ha cambiado y cada vez son más los que acuden al psicólogo para mejorar su salud emocional. La vida de los seres humanos a veces está marcada por situaciones difíciles que llevan al desequilibrio emocional. Hace algunos años, este problema se consideraba un tema tabú para la gran mayoría de las personas y, en consecuencia, estas se abstenían de buscar ayuda profesional.

Gracias a la tecnología, profesionales como los de Oasis Psicología pueden ayudar a más personas a través de consultas de psicología a distancia. Este tipo de atención psicológica se ha vuelto muy frecuente, y por esto, estos expertos ofrecen una serie de pautas y consejos para quienes quieran saber como aprovechar al máximo una sesión de terapia online.

Las ventajas de aprovechar una sesión de terapia online Con las nuevas tecnologías, todos los sectores se han transformado y el área de la psicología no es una excepción. Actualmente, es habitual ver a los pacientes solicitar sesiones de terapia online, bien sea por comodidad o simplemente porque se sienten más a gusto expresándose desde su zona de confort. No obstante, los profesionales de Oasis Psicología aseguran que para que las consultas sean exitosas se deben tomar en cuenta algunos aspectos.

Lo primero que recomiendan es tener una buena conexión a internet, para que la comunicación no se vea interrumpida. Por otro lado, señalan que para realizar la terapia onlinees de vital importancia acondicionar un lugar donde haya intimidad y donde se evite la entrada y salida de personas, esto tiene el objetivo de que la persona pueda manifestar sus pensamientos y sentimientos al especialista sin ningún tipo de inhibiciones.

Además, los expertos remarcan que los pacientes deben desconectarse por completo de elementos de distracción, como el teléfono, etc., para evitar la desconcentración. Asimismo, al igual que en la terapia presencial, un aspecto fundamental es que el paciente pueda expresar con total libertad su malestar y no pasar por alto ningún aspecto que pueda ayudar al psicólogo a entender mejor sus dificultades emocionales.

¿Qué ofrecen las consultas psicológicas online de Oasis Psicología? Oasis Psicología es uno de los lugares de referencia para recurrir a consultas de psicología online. Este centro cuenta con un equipo de profesionales muy implicados en la ayuda de toda persona que esté atravesando por un problema emocional y necesite de una ayuda psicológica online.

Toda persona que esté atravesando por un momento de dificultad emocional puede pedir consulta psicológica individual, pero también hay opción para aquellos que necesitan psicoterapia de pareja para mejorar la relación y cambiar conductas dañinas o para superar algún conflicto que no les permite avanzar. Adicionalmente, Oasis Psicología cuenta con un servicio de psicoterapia familiar también online, una herramienta cuyo objetivo es ayudar a las familias a vivir con la mayor armonía posible en su hogar.

