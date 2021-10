La decisión de aceptar una contraoferta de trabajo desde el punto de vista de un experto en Headhunting Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 10:00 h (CET)

En la trayectoria profesional de un ejecutivo profesional, independientemente del área al que corresponda, existen momentos que se presentan como una encrucijada. Ante la posibilidad de hacer un cambio laboral, puede surgir una contraoferta de parte de la compañía para la que esa persona todavía trabaja.

No es sencillo llegar a la decisión correcta. Una instancia posible para resolver el dilema es la consulta con un experto Headhunter, como es el caso de Vicente Sanz.

La contraoferta desde el punto de vista de la empresa La mejor forma de llegar a una decisión acertada, según indica Vicente Sanz, es entender el punto de vista del otro, en este caso, la empresa, para poder tener un panorama más amplio de la situación. En primer lugar, la contraoferta es, de mínima, más dinero. Cuando alguien valioso para una compañía anuncia que quiere marcharse, es posible que intenten tentarlo con un salario mayor.

Una propuesta de ese estilo puede apetecer a quien la recibe. Incluso puede aportar menos riesgo que empezar de cero en otro lado. Ahora bien, desde el punto de vista de la compañía, una renuncia de alguien importante en la organización implica una pérdida de dinero porque va a ser necesario invertir en un Headhunter o el área de recursos humanos para formar a otro empleado y capacitarlo para asumir la posición vacante. La contraoferta, asegura Vicente Sanz, es un acto que tiende a beneficiar a la empresa y no a quien la recibe.

Nuevas exigencias en la misma empresa Aunque aceptar la contraoferta parezca la opción más segura, es muy probable que no lo sea. En principio, es posible que dentro de la organización no miren de la misma forma a quien ya anunció alguna vez su deseo de irse. A su vez, es probable que quien haya hecho eso caiga dentro de la consideración de la dirección a la hora, por ejemplo, de promover a alguien con un ascenso.

También es necesario tener en consideración que aceptar una contraoferta puede significar tener que realizar un esfuerzo mayor luego. Si bien la compañía no tuvo que recurrir al Headhunter para cubrir una vacante, seguramente espera una prestación mayor si paga un sueldo más alto. Una nueva empresa, en cambio, puede ser un aporte para la carrera profesional de un ejecutivo de alto nivel, que va a pasar a ampliar sus conocimientos sobre el mercado y conseguir realizar nuevas experiencias.

El Headhunter no solo está a disposición de las empresas que buscan talentos, sino también al alcance de quienes necesiten otra perspectiva para tomar una decisión que puede ser crucial en una carrera, como lo es aceptar o no una contraoferta. La mirada de un experto como Vicente Sanz es una herramienta crucial para escoger el mejor camino.

