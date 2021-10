APE Grupo instala placas solares para generar 150.000 kw/h anuales y evitar 36,8 toneladas de CO2 Comunicae

lunes, 25 de octubre de 2021, 08:02 h (CET) La firma producirá energía limpia en sus oficinas de Castellón y en su centro logístico, en el clúster cerámico En los últimos tiempos, APE Grupo ha mostrado su preocupación por incorporar mejoras que disminuyan el impacto ambiental y garanticen un entorno sostenible. Después de varios reconocimientos por su labor en este ámbito, la empresa azulejera generará energías limpias a través de una nueva instalación de placas solares para abastecer sus oficinas de Castellón y reducir el uso de otras energías en su centro logístico.

En su sede central en Castellón, APE Grupo ha colocado 90 placas solares con una potencia de 40,5 kW, mientras que en los almacenes de Onda ha instalado 135 placas, con una potencia de 60,75 kW.

Su puesta en marcha permitirá generar 60.100 kW/h al año en Castellón y otros 90.000 en Onda, lo que supone un total de 150.100 kW/h anuales de energía limpia. Esta energía representa el consumo anual medio de 45 hogares españoles. Para hacernos una idea más exacta, según la Red Eléctrica de España (REE), el consumo de kWh mensual de un hogar español es de unos 270 kWh, lo que hace un total de 3.272 kWh/año aproximadamente.

Pero esto no es todo. Esta instalación permitirá a la compañía castellonense reducir anualmente 36,8 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, 14.795 kilos de CO2 gracias a las instalaciones de Castellón y 22.192 kilos en el caso de Onda. Estas 36,8 toneladas equivalen a las emisiones de un vehículo durante 150.000 kilómetros de recorrido o al carbono capturado por 612 árboles durante 10 años, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

No es la primera vez que APE Grupo realiza este tipo de acciones, incluidas dentro de su plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa.

Desde la construcción de su showroom, ubicado en la Ciudad de Transporte de Castellón, la empresa se ha destacado por su conciencia medioambiental. Sin ir más lejos, en 2016 renovaron sus instalaciones para volverlas más respetuosas con el medioambiente, por lo que cuentan con el certificado Breeam: un reconocimiento de construcción sostenible que constata que el edificio es eficiente y medioambientalmente responsable.

Además, este año 2021, la empresa renovó el certificado ISO 14001, que constata la buena labor en la gestión y prevención de riesgos ambientales derivados de la actividad empresarial, y también registró la Declaración Ambiental de Producto (DAP) en sus productos de gres porcelánico.

Asimismo, APE Grupo se sumó este año a ‘La Hora del Planeta’ y se convirtió en la primera empresa del sector cerámico en participar en 2021 en la iniciativa impulsada por WWF. ‘La Hora del Planeta’ es la mayor acción global en defensa del medio ambiente conocida hasta el momento. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de más de 100 empresas en España, entre las que se encuentra la firma castellonense en representación de la industria azulejera.

