A día de hoy, de todas las soldaduras que se realizan, la soldadura TIG es la más popularizada gracias a sus amplias ventajas. Entre sus numerosos beneficios también se encuentran algunas desventajas La soldadura TIG es un sistema de soldadura muy generalizado hoy en día y su forma de soldar es mediante un arco con una capa protectora de gas. El tungsteno tiene una buena resistencia a las temperaturas altas, lo que hace que la punta del electrodo no se desgaste de forma tan rápida si se utiliza durante mucho tiempo. Para soldar con tungsteno se suelen utilizar gases para proteger el arco y estos pueden ser el argón o el helio o una mezcla de ambos. La soldadura TIG es ideal sobre todo para unir metales como los aceros inoxidables y las aleaciones de níquel. Sin embargo, gracias a la soldadura TIG es posible soldar prácticamente todos los metales que se suelen utilizar habitualmente en la industria.

Solda Electric, una empresa que lleva desde el año 1994 suministrando y realizando el servicio técnico de productos de soldadura, realización y mantenimiento de instalaciones eléctricas, explica las ventajas de la soldadura TIG. Solda Electric es líder mundial en el sector de la soldadura eléctrica y a día de hoy comercializa una gran cantidad de productos, consumibles, maquinaria, etc. “La soldadura TIG es una soldadura muy fuerte, ya que tiene una gran durabilidad ante la corrosión que ocurre con el tiempo y es una soldadura perfecta cuando se busca un resultado de calidad. Sin duda la soldadura TIG consigue unos acabados como ninguna otra” explica Solda Electric.

Estos acabados de alta calidad se consiguen gracias al gas protector que se encuentra en el arco, que impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el punto donde se funden los metales. Por lo tanto, no se necesitarán desoxidantes para eliminar esas deformaciones que ocurren a causa de la escoria. La uniformidad de la soldadura también se consigue gracias a que durante la soldadura de tungsteno no se producen humos o proyecciones de chispas no deseadas. Gracias al gas existente en el arco de soldadura, el profesional soldador será capaz de ver en todo momento como se está produciendo la soldadura, algo muy ventajoso para conseguir un acabado de calidad.

Tras realizar la soldadura de tungsteno, al no haber fundente, no será necesario realizar una limpieza posterior. La soldadura TIG, puede realizarse, además, de forma robotizada o mecanizada y en cuanto a la mano de obra, se requerirá un profesional especializado para conseguir este acabado preciso y de calidad. Esto y el hecho de que se necesitará la instalación de gases puede añadir un plus de costes a la soldadura.