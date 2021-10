Vaciar la piscina tras el verano o dejarla llena, una duda muy frecuente, según Piscinas Lara

La mayoría de los propietarios de piscinas desconocen como se realiza el mantenimiento de piscinas en temporadas de frío. La mayoría de ellos descuidan la piscina o la vacían, cosa que supone una pérdida de agua o daños en la estructura En verano, tener una piscina significa ser un gran afortunado que puede disfrutar de agradables y refrescantes baños en plena ola de calor. No obstante, una piscina también supone ciertas tareas de mantenimiento muy importantes y fundamentales para garantizar un agua saludable y unos baños seguros. La mayoría de las personas piensan que pueden olvidarse de todas estas tareas durante la época del invierno. Si bien es cierto que durante el invierno no se utiliza la piscina, hay ciertas tareas de mantenimiento que no deben olvidarse. La mayoría de los propietarios se olvidan de estas tareas vaciando el agua de la piscina ara que esta no se ensucie y no sea necesario realizar un tratamiento.

Es cierto que a la hora de dejar la piscina vacía esta no necesitará ningún mantenimiento y se mantendrá más limpia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una piscina vacía es simplemente un hueco frágil rodeado de raíces de árboles y otras plantas que ejercen presión y deforman o provocan grietas a las paredes de la piscina. Si por lo contrario se deja la piscina llena de agua, esa agua ejercerá presión hacia fuera y luchará contra la fuerza de la naturaleza. De esta forma no se deformarán las paredes. Además, el gasto de agua que se produce al vaciar y volver a llenar la piscina cada año es muy alto tanto para el bolsillo del propietario como para el medioambiente. Además del gran gasto que supone vaciar la piscina también hay que tener en cuenta el tiempo y el trabajo que supone volver a llenarla.

Piscinas Lara, una empresa suministradora de artículos de piscina, con una gran experiencia en productos para el mantenimiento explica cómo se debe preparar la piscina para el invierno. “Lo primero que debemos hacer a la hora de hibernar la piscina es contar con un buen cobertor de invierno. Gracias al cobertor podremos proteger el agua y además alargar la temporada de baño. Para garantizar que el agua se va limpiando podemos filtrarla durante un tiempo inferior al que lo haríamos en verano. Si hay riesgo de helada es recomendable dejar el nivel del agua por debajo de los skimmers, para evitar que se estropeen en caso de que se congele el agua”, explica Piscinas Lara. Piscinas Lara recomienda, además, que cada cierto tiempo se vaya comprobando el nivel del pH y para ello recomienda sus test de medición y sus incrementadores y minoradores del pH.