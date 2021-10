La primera empresa a nivel nacional en hacer 11 vuelos con drones en un día en la Comunidad de Madrid, Aeroescuela Xtreme Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Los avances de la tecnología han llevado a la creación de artilugios cada vez más útiles. Unos de los más recientes son los drones, el uso de los cuales se ha extendido a casi todas las áreas del mercado. A pesar de su elevada utilidad, los peligros que supone un pilotaje incontrolado han llevado a la estipulación de restricciones exigentes que limitan mucho la cantidad de vuelos diarios. En ese contexto, el centro de formación y productora audiovisual Aeroescuela Xtreme ha sido la primera organización en conseguir el permiso para realizar 11 vuelos en solo un día.

Las nuevas restricciones europeas Producción audiovisual, estudios de topografía, vigilancia de la circulación, controles de seguridad y agricultura de precisión son solo algunas de las utilidades que se le están dando a los drones. De todos modos, aunque se trate de dispositivos muy prácticos para gran parte de los sectores del mercado, su uso puede acarrear problemas graves tanto a la sociedad en general como al medio ambiente. Algunos de los inconvenientes más usuales están relacionados con el choque contra pájaros, la violación de la intimidad de los ciudadanos o interferencias en el campo de vuelo de aviones. Es por este motivo que la Unión Europea ha establecido una serie de restricciones que en España ya han entrado en vigor y que hacen bastante complejo disponer de un permiso de vuelo. Las CTR, por ejemplo, que son las zonas de control que rodean los aeropuertos para proteger la llegada y la salida de los aviones, son algunas de las zonas a las que no se puede hacer acceder un dron. Los espacios cerca de reservas naturales, parques nacionales, centrales nucleares o cualquier lugar que pueda ser sensible para la seguridad nacional también son zonas restringidas.

Los primeros en hacer volar 11 vuelos de dron en menos de un día Así pues, la obtención del permiso para el pilotaje de drones se hace bastante compleja, y todavía más cuando se trata de una ciudad concurrida como Madrid, la capital de España. En ese contexto, lo más usual es la adjudicación de un solo vuelo diario para una única empresa. Por lo tanto, el hecho de que Aeroescuela Xtreme lograra despegar un total de 11 vuelos el mismo día el pasado 16 de julio la convirtió en uno de los centros de formación y empresa más valorada a nivel nacional. Además, el mérito es todavía mayor si se tiene en cuenta que se realizó en Madrid, la ciudad más concurrida del país. Para conseguirlo, los expertos de la compañía estuvieron durante casi dos meses haciendo estudios aeronáuticos de seguridad. Asimismo, se encargaron de seguir al detalle todos los procesos burocráticos con el Ministerio de Interior, defensa y aeropuertos, helipuertos….De momento, ha sido el primer centro en conseguirlo.

