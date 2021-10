Sello Legal Abogados expone el problema que suponen las tarjetas revolving Emprendedores de Hoy

Las tarjetas revolving son un producto financiero orientado a pagos aplazados que gracias a su nivel lucrativo ha ganado popularidad entre las entidades financieras. No obstante, han sido muy criticadas por los usuarios a causa del daño que pueden llegar a provocar en su economía.

Sello Legal Abogados es un despacho de abogados que cuenta con una amplia trayectoria en asuntos relacionados con el derecho al consumidor, especialmente los que tienen que ver con las tarjetas revolving. Les ofrecen a sus clientes un servicio de asesoría en el análisis de su contrato bancario y en caso de ser abusivo los acompañan para realizar la correcta reclamación.

¿Qué problemas pueden causar las tarjetas revolving? A diferencia de una tarjeta de crédito, las tarjetas revolving están autorizadas para realizar pagos independientemente de si tiene o no tiene liquidez en la cuenta que se encuentre asociada. Su pago no se realiza mensualmente, este tipo de tarjetas permite aplazar el tiempo en el que se devolverá el dinero, fijando cuotas donde se aplican los intereses correspondientes.

Las tarjetas revolving pueden llegar a convertirse en un verdadero problema debido a la facilidad que encuentran los consumidores para utilizarlas. La moratoria de los pagos no es penalizada sino acumulativa, por lo tanto, sus intereses crecen a medida que no se cancele la deuda. El importe de los intereses se calcula sobre la cantidad de dinero adeudado generando nuevos intereses y comisiones abusivas.

De esta forma, las tarjetas revolving logran que el usuario se vea envuelto en un espiral de deudas de la que es muy difícil salir sin la asesoría adecuada.

“En muchas ocasiones es la falta de información por parte de las financieras, las agresivas técnicas de promoción y la falsa sensación de gratuidad las que llevan a usar las tarjetas revolving entrando en la espiral de deudas”, indica Íñigo Serrano, abogado especializado en derecho de consumo y economía de Sello Legal Abogados.

¿Cómo solucionar el problema de las tarjetas revolving? Los intereses en las deudas de las tarjetas revolving pueden llegar hasta un 25%, dependiendo de la entidad financiera. Cuando una persona se encuentra en esta situación lo más conveniente es buscar asesoría profesional que le muestre las opciones más convenientes.

Lo primero que se debe hacer es evitar completamente el uso de la tarjeta para que el saldo deudor no siga incrementando y así poder ver el total de la deuda. Lo segundo es comenzar una acción judicial por usura en el interés pactado y también por falta de transparencia en su comercialización, para lo cual se debe recurrir a un abogado en derecho al consumidor y especialista en tarjetas revolving para que este formalice una reclamación extrajudicial que permita alcanzar un acuerdo. Sin embargo, las entidades financieras no suelen ser muy proclives a aceptar acuerdos, obligando a los consumidores a acudir a los tribunales.

“Los abusivos y elevados intereses de las tarjetas revolving son la principal baza legal, pues se consideran usura”, apostilla Íñigo Serrano.

Las personas que estén interesadas en solventar conflictos financieros, como los relacionados con las tarjetas revolving pueden consultar la página web de Sello Legal Abogados y conocer toda la información relacionada con sus servicios.

