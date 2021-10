La reducción de estómago mínimamente invasiva de Clínicas Be, el Método Pose Emprendedores de Hoy

sábado, 23 de octubre de 2021, 18:24 h (CET)

La investigación permanente para luchar contra el sobrepeso ha llevado a la red de Clínicas Be, en Andalucía, a disponer de una Unidad de Tratamiento Endoscópico de la Obesidad con varias alternativas para quienes decidan ayudarse con procedimientos médicos especializados para perder kilos de más. Entre las técnicas más modernas y seguras, este centro médico estético con sedes en Granada, Málaga y Motril, se destaca una técnica de reducción de estómago mínimamente invasiva, como lo es el Método Pose.

Sin cirugía, procedimiento vía oral Mucho más seguro que una intervención quirúrgica, el Método Pose es una de las técnicas más revolucionarias que permiten reducir el estómago mediante una sutura endoscópica vía oral; está dirigido a hombres y mujeres cuyo Indice de Masa Corporal (IMC) se ubique entre 27 y 40, que hayan intentado bajar de peso con dietas, ejercicio o incluso después de la colocación del balón gástrico, sin resultados positivos.

La reducción del estómago con este método se cumple cuando la endoscopia permite la conformación de una serie de pliegues en la cavidad gástrica que se fijan con sutura. En caso de considerarlo necesario, el equipo médico puede recomendar soltar las suturas para que el órgano vuelva a su estado original, cuando el paciente haya alcanzado su peso ideal, debido a que el procedimiento es reversible, aunque también puede permanecer de por vida. El tratamiento tiene una duración de unos 50 minutos, bajo anestesia general.

Recuperación indolora en pocos días Al tratarse de una cirugía mínimamente invasiva, sin incisiones ni cicatrices, el riesgo de infecciones o de que se presente alguna complicación es muy poco factible. Además, la recuperación resulta indolora, con algunas molestias leves que desaparecerán en pocos días sin necesidad de que el paciente tenga que ser hospitalizado. Los especialistas de Clínicas Be estiman que en 48 horas el paciente puede seguir con su ritmo de vida normal, siempre bajo la guía del equipo médico que monitoreará la pérdida de peso, así como la buena alimentación.

Otro procedimiento de la Unidad de Tratamiento Endoscópico de la obesidad que aplica Clínicas Be es el Método Apollo, similar al Método Pose e indicado para personas que necesiten perder una cantidad mayor de kilos. En este caso, las suturas son continuas alrededor de todo el estómago.

Los doctores de primer nivel que ejecutan ambos procedimientos recomendarán cuál endoscopia es la ideal para cada caso. La colocación del balón gástrico o de la banda gástrica también está disponible en este centro de medicina estética de primera calidad como alternativas reversibles para bajar de peso.

El acompañamiento de los médicos especialistas en tratar la obesidad está concebido como un servicio integral que garantiza la salud plena del paciente después de cada procedimiento. Está basado en el compromiso de asumir hábitos saludables en la dieta, ejercicios, así como la oportunidad de acceder a soluciones estéticas posteriores, que estarán disponibles con excelentes planes de financiamiento, y sobre todo, con un trato personalizado en todo momento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.