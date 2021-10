Ginebra Vin Doré 24K, una de las bebidas favoritas de las celebridades y los jugadores de fútbol Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de octubre de 2021, 18:00 h (CET)

El acceso a lo exclusivo, a lo selecto y al lujo ha sido una búsqueda constante para las personas desde los orígenes de la humanidad, al ser una manifestación del buen vivir, del buen gusto y de poder. Por esta razón, incorporarse al mercado de la exclusividad es uno de los principales objetivos de muchos productos del mercado.

Aun así, son pocos los que logran entrar en ese lugar donde el diseño, la calidad y la artesanía se mezclan de manera perfecta para crear algo único, como sucede con Vin Doré 24K, la bebida española considerada entre las más lujosas del mundo. Entre sus productos más destacados se encuentra la Ginebra Vin Doré 24K, una ginebra premium que atrae los cinco sentidos, tanto por su presentación, como su gusto y aroma.

Un lujo con beneficios La transparencia de este vino es uno de sus principales conceptos. Una botella que permite ver todo en su interior, porque el proceso de producción, con un mínimo de 36 meses entre lías y degüelle artesanal, es tan único, que no solo es una bebida que se disfruta en el paladar, sino también con la mirada. Mirada con la que se pueden apreciar las partículas de oro de 24 quilates consumible que acompañan esta bebida.

Esta es una de las principales características de Vin Doré 24K: oro trabajado y listo para el consumo, gracias a una fórmula patentada que permite que se pueda disfrutar de los beneficios para la salud que tiene este metal, como los antioxidantes para la piel o sus capacidades anticancerígenas.

Este vino sorprende con cada nota, gracias a que es producido con variedades de uvas como las Sauvignon Blanc, Airén y Macabeo, que permiten abrir un abanico de sensaciones que van desde lo fresco, al amargo, suave y un sabor afrutado, que logra una sensación agradable al paladar gracias a sus burbujas finas.

El vino de las celebridades No es raro que una bebida exclusiva como Vin Doré 24K sea una de las preferidas de famosos del cine como Brad Pitt o de los jugadores de fútbol más afamados del mundo como Pepe, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Fernando Torres y una lista larga de conocidos personajes del mundo del deporte o la televisión.

No es para menos, el vino es perfecto para la gastronomía exclusiva y logra sorprender por su originalidad en cada envase. Por ejemplo, en las bodas de mayor prestigio, es un requisito indispensable.

Lo más importante es que el oro de 24 quilates que acompaña esta bebida no cambia en nada el sabor del vino, sino al contrario, le aporta todo lo que significa Vin Doré 24K.

