Trucos de La Casa de los Aromas a la hora de hacer el cambio de armario

viernes, 22 de octubre de 2021, 16:58 h (CET) La compañía especializada La Casa de los Aromas ha recogido los tres trucos imprescindibles para perfumar el armario sin esfuerzo. Estas son sus recomendaciones Salvo aquellos privilegiados que pueden disponer de un amplio vestidor, el cambio de armario es una tarea obligada dos, o incluso tres veces al año. Precisamente en estas fechas, coincidiendo con el cambio al horario de invierno, se trata de una de las tareas pendientes.

Para aquellas personas que viven en zonas con climas suaves, este cambio de armario implicará solamente la entrada de jerseys y abrigos, y la salida de bañadores y sandalias. Sin embargo, para la mayoría supone sacar todo lo que hay en el armario, revisar prenda a prenda y descartar lo que por distintos motivos ya no se usa guardar y almacenar en algún lugar de la casa y dentro de fundas o cajas, la ropa que ya no se vaya a poner hasta la próxima temporada, y volver a colocar todo según su uso y actividad.

Pero, que un armario esté ordenado, no significa que se haya terminado con él, esta es la parte básica. Un verdadero cambio de armario debe suponer que al abrir y cerrar sus puertas provoque una sensación placentera, y para ello es imprescindible que la ropa huela siempre bien y a limpio.

Por este motivo, la compañía especializada La Casa de los Aromas, ha recogido los Tres trucos imprescindibles para perfumar un armario sin esfuerzo. Estas son sus recomendaciones:

- Perfume para la ropa: se trata de un ambientador textil líquido y concentrado que proporciona una fragancia fresca que se activa en el lavado y permanece más de 8 semanas en la ropa y en los armarios. Es necesario utilizarlo como complemento para el suavizante o solo, añadiendo en la cajetilla de la lavadora. La Casa de los Aromas presenta este perfume, que es apto para todo tipo de tejidos y colores, en botes de 250 ml al PVP. De 4,95 €, y en cuatro perfumes: talco, flor oriental, lavanda, y mimoso, una fragancia a musgo blanco.

- Sobres perfumados: son el ambientador perfecto para neutralizar los malos olores y aromatizar espacios pequeños y que permanecen mucho tiempo cerrados. Su reducido tamaño y la amplia variedad de olores con los que cuenta la compañía -canela naranja, frutos rojos, lavanda, algodón, vainilla, coco, jazmín, manzana, cereza, etc.- lo convierten en la mejora olfativa perfecta para todo tipo de ambientes, aunque donde mejor se perciben es en los armarios y cajones de dormitorios y baños. Se presentan un pequeño sobre listo para colgar de las perchas o de la barra del armario y su precio no supera los 1,75€.

- Aromatiza para dormir profundamente: Por último, y después de haber resuelto el interior de los armarios, la tercera recomendación de La Casa de los Aromas es aromatizar poner en marcha la Aromacología, -la ciencia que se centra en entender el impacto que tienen los aromas en la conducta, las emociones y pensamientos de las personas- para dormir profundamente y olvidarse del estrés y el cansancio acumulado.

La Casa de los Aromas propone aromatizar las sábanas y demás textiles de la habitación con sus aceites esenciales, entre los que la compañía destaca el de citronella, sakura, lemongrass- lavanda, naranja-limón, menta-verbena, etc., a partir de tan solo 4,20€.

Algunos, como aceites los aceites de lavanda son relajantes, mitigantes del estrés y de la ansiedad. Otros, como el de naranja, que ayuda contra el insomnio que ya gracias a sus propiedades calmantes y relajantes contribuyen a reducir la ansiedad. En conjunto, una colección de ambientadores diseñados y fabricados para hacer del hogar el mejor espacio posible.

Más información sobre La Casa de los Aromas

La Casa de los Aromas es una marca perteneciente a la compañía Jesús Gómez, una empresa familiar fundada en Valencia en la década de los 90 y consolidada en la actualidad como líder en la fabricación de productos de belleza y ambientación. La compañía cuenta con dos grandes marcas: La Casa de los Aromas y Flor de Mayo.

La compañía facturó en 2020 más de 22 M€ y cuenta con una plantilla formada por un equipo técnico con más de 160 profesionales con gran experiencia en el sector de la cosmética, perfumería y ambientación. Este equipo desarrolla un extensivo control de todos los procesos, así como diversos ensayos: organolépticos físico-químicos y microbiológicos. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

Jesús Gómez opera en España y en otros 50 mercados internacionales. La compañía cuenta en su fábrica, -con más de 11.500 m2- de 12 líneas de envasado automáticas en salas blancas

La Casa de los Aromas ofrece una amplia variedad de soluciones aromáticas para el hogar, compuesta por las líneas consumo y decorativos. Además, en la línea de la sostenibilidad, La Casa de los Aromas apuesta por generar nuevos formatos de reposición con los que los usuarios pueden reutilizar envases, una medida para generar menos residuos y cuidar el medio ambiente.

El objetivo en el corto plazo es realizar todo el packaging y las botellas en nuevos materiales reciclados y biodegradables. A día de hoy, sus sticks de fibra para mikados lo son. Todos sus proveedores disponen estuchería con certificado FSC y el 80% de packagings van sin ventana para reducir plástico.

