Schneider Electric entre los 25 lugares más atractivos del mundo para trabajar, según Universum

viernes, 22 de octubre de 2021, 15:02 h (CET) Schneider Electric es reconocida por Universum en su ranking de los 50 mejores empleadores del mundo, alcanzando por primera vez el Top 25 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización y nombrada la empresa más sostenible del mundo en 2021 por Corporate Knights, es uno de los lugares de trabajo más atractivos del mundo en el campo de la ingeniería, según los estudiantes de todo el mundo.

Schneider Electric ocupa el puesto 24 en la encuesta anual de Universum realizada a estudiantes de ingeniería de los 10 principales países del mundo, que revela las características y empresas más atractivas para la futura generación de profesionales. Los resultados de este año también se han anunciado en colaboración con Business Insider y otros destacados medios de comunicación a nivel mundial.

Por primera vez en el Top-25 de Universum

En 2021, la clasificación de Schneider Electric como el 24º lugar de trabajo más atractivo para los estudiantes de ingeniería es una prueba de la cultura de Schneider Electric para fomentar el equilibrio entre la vida laboral y personal de sus empleados. Esta es la primera vez que Schneider Electric aparece en el Top-25 de Universum y el tercer año consecutivo que Schneider Electric se destaca en la lista Top-50.

"Estamos orgullosos de estar incluidos en el Top-25 de las empresas más atractivas del mundo por Universum", dice Tina Mylon, senior vice president Talent and Diversity for Schneider Electric. "Es importante ver cómo los más de 200.000 estudiantes de ingeniería ven a Schneider, especialmente cuando se trata del equilibrio entre la vida laboral y personal. Nos encanta dar a los estudiantes y a los jóvenes talentos la oportunidad de involucrarse en nuestra organización y estamos encantados de que se nos reconozca como un empleador de elección."

El ranking revela los aspectos más buscados por los estudiantes

Más de 220.000 estudiantes han respondido a la Encuesta de Talento de Universum, clasificando las empresas que consideran más atractivas como lugar de trabajo. Los estudiantes de negocios e ingeniería de las 10 economías más grandes del mundo evaluaron a las empresas en base a 40 características, indicando los factores más importantes para las decisiones de empleo.

En Schneider Electric, los estudiantes tienen la oportunidad de conectarse y aprender sobre la industria, descubrir nuevas formas de trabajo más digitales y explorar futuras trayectorias profesionales. Esto incluye la Experiencia Virtual Global de los Estudiantes, el concurso estudiantil Schneider Go Green, oportunidades de trabajo a tiempo completo y programas de desarrollo profesional temprano, como prácticas virtuales y presenciales, programas de postgrado y aprendizajes.

Cómo se determinan los rankings

El informe anual Universum World's Most Attractive Employers hace una encuesta a más de 220.000 estudiantes de Empresariales, Ingeniería e Informática de las 10 mayores economías del mundo. Las empresas tienen que figurar entre las más atractivas (el 90% más alto de la clasificación de empleadores más atractivos de Universum) en al menos cinco de los 10 mercados. Con el período de campo de la encuesta de este año de octubre de 2020 a mayo de 2021, los resultados son igualmente ponderados por país.

Sobre Universum

Universum es un líder de pensamiento global en Employer Branding. Con más de 30 años de valiosa experiencia en el campo del employer branding, se han establecido en 60 mercados a nivel mundial, con una plantilla diversa que está presente físicamente en 20 países. A través de nuestras encuestas de talento, se encuentran en una posición única para ofrecer a los reclutadores información clave sobre lo que los futuros talentos buscan en un empleo.

