Los 10 mejores destinos para una luna de miel inolvidable, por ARANTRAVEL

viernes, 22 de octubre de 2021, 14:48 h (CET) Cuando se trata de vacaciones, no hay nada como una luna de miel. Es una oportunidad para que los recién casados se liberen de las tensiones del matrimonio, disfruten de verdad de la compañía del otro y creen recuerdos que durarán toda la vida Este es el comienzo de algo maravilloso y toda la experiencia de la luna de miel debe representar la perfección de las vacaciones.

Siempre habrá parejas que prefieran la vitalidad y el bullicio de los viajes de novios de destinos urbanos como Las Vegas, París o Londres, pero la siguiente lista intenta centrarse en las ideas para una luna de miel inolvidable, cualidades más efímeras del puro placer y el romance.

No es de extrañar que las islas paradisíacas ocupen un lugar destacado en la lista, ya que en muchos sentidos estos destinos reúnen todas las cualidades necesarias para una luna de miel de lujo y aventura increíble e inolvidable.

1 - Luna de miel en Kenia

Kenia es un lugar mágico y ofrece una amplia gama de experiencias y alojamientos. Las vacaciones en Kenia suelen incluir cierto grado de actividad debido a las imperdibles oportunidades de ver la rica y variada fauna de Kenia.

Pero no es necesario pasar todos los días de la luna de miel en un safari: hay un gran número de opciones de alojamiento y la mayoría están adecuadamente preparadas para una luna de miel.

¿Una casa del árbol de 5 estrellas o una tienda colonial con propio mayordomo? También se puede combinar el safari con algún tiempo en una playa donde poder relajarse.

Cuando se trata de crear recuerdos inolvidables, el tiempo que se pasa bajo el cielo africano es difícil de superar. Puede que no sea el destino adecuado para aquellos que simplemente quieren no hacer nada más que relajarse en una playa, pero definitivamente es un lugar increíble para una luna de miel.

2 - Luna de miel en Tailandia

Este hermoso país asiático se conoce a veces como el "País de las Sonrisas" por la cálida acogida que brinda a los visitantes. Es un país de extraordinaria belleza natural.

La bulliciosa ciudad de Bangkok tiene atractivos para todos, pero muchos visitantes prefieren alojarse en una de las idílicas islas del país, como Koh Lipe, donde el ritmo de vida cambia y permite relajarse y disfrutar de sus maravillas naturales. Tailandia cuenta con algunos de los mejores hoteles del mundo y ofrece una relación calidad-precio inmejorable.

Esto lo convierte en un fantástico destino de luna de miel, muy demandado en agencia de viajes ya que las parejas pueden experimentar un nivel de lujo que sería simplemente inaccesible en otros lugares.

3 - Luna de miel en Hawai

Puede que sea un estado estadounidense, pero las islas hawaianas no se parecen a ningún otro lugar del mundo. Estas poderosas islas volcánicas del Océano Pacífico central son simplemente majestuosas.

Es un lugar lleno de atracciones y con una amplia gama de cosas que hacer y ver: surf, senderismo, buceo, volcanes, Pearl Harbor, viajes submarinos, cruceros, cascadas y la lista continúa.

Debido a esta variedad de actividades, es una buena opción para las escapadas románticas para parejas activas. Las parejas que busquen paz y romance también pueden optar por alojarse en uno de los complejos más tranquilos, relajarse en las fantásticas playas y disfrutar de la legendaria hospitalidad de los hawaianos.

4 - Luna de miel en las Islas Fiyi

Adentrándose en el Pacífico Sur, Fiyi es un destino de luna de miel muy popular. Con playas de color champán, exuberantes palmeras y un interior tropical, es sin duda un destino paradisíaco y un refugio íntimo para las parejas.

Todo lo que se pueda soñar, Fiji lo tiene. Incluso se pueden elegir paquetes de boda completos, como los que se ofrecen en la isla de Tokoriki y en el Liku Liku Lagoon Resort.

Al igual que Hawai, Fiyi ofrece una amplia gama de actividades. El senderismo, el buceo y el submarinismo son algunas de las formas de pasar el tiempo en estas islas vírgenes.

5 - Luna de miel en Santa Lucía - Caribe

Siguiendo con el tema de las islas, la isla caribeña de Santa Lucía es desde hace tiempo uno de los destinos favoritos para las lunas de miel. Santa Lucía es el destino perfecto, tanto si es amante del romance como de la aventura.

Un paisaje genuino y natural con hermosas playas cubiertas de palmeras, kilómetros de selva virgen y majestuosas montañas. Las cascadas naturales, las impresionantes vistas, la amabilidad de la gente y la auténtica cultura impresionan a todos los viajeros y crean recuerdos que duran toda la vida.

6 - Luna de miel en Anguila - Caribe

La isla de Anguila, también en el Caribe, se describe oficialmente como un protectorado británico, pero atrae a visitantes de todo el mundo. Es una isla diminuta y es posible visitar todas las playas (todas abiertas al público) en bicicleta. Las playas aparecen regularmente en las listas de las mejores del mundo. Es quizás una de las islas más vírgenes del Caribe.

El romance es el protagonista mientras se relaja bajo el sol del Caribe, se navega hacia una puesta de sol color champán, se acurruca bajo el inmenso cielo estrellado o se disfruta de una cena a la luz de las velas en una playa apartada.

Los recién casados son siempre bienvenidos en exclusivos resorts y posadas íntimas que también ofrecen paquetes con todo incluido para ayudar a que la luna de miel sea aún más libre de estrés.

7 - Luna de miel en Bali

Indonesia está llena de hermosas islas, pero Bali es una de las más famosas. Con una abundancia de templos sagrados y una población que se aferra firmemente a sus tradiciones (las ceremonias son casi diarias aquí), Bali es conocida como "la isla de los dioses". Sin embargo, para muchos, Bali es la isla del romance.

Las bodas, las lunas de miel y las escapadas románticas son algunas de las principales razones por las que las parejas visitan Bali. Se sienten atraídos por su rica cultura, su magnífica gastronomía, sus fantásticas tiendas, sus lujosos alojamientos y su increíble belleza natural, incluidas sus impresionantes playas.

Desde las aldeas y los templos antiguos repartidos por la isla hasta los arrozales de color verde esmeralda y las montañas boscosas de Ubud, desde los sonidos exóticos hasta el aroma embriagador de las especias y las flores, Bali engancha y seduce.

Por no hablar de la asombrosa gama y el calibre del alojamiento en la isla. Este mágico paraíso alberga algunos de los hoteles y complejos turísticos más increíbles del mundo que contribuyen a hacer de Bali un destino mágico, romántico e inspirador, un idílico refugio tropical.

8 - Luna de miel en Mauricio

Cualquier búsqueda de una isla paradisíaca debe incluir el Océano Índico, y Mauricio es sin duda una tierra hermosa. Quizá Mark Twain resumió la extraordinaria belleza de Mauricio cuando escribió: "Primero se creó Mauricio y luego el paraíso, y ese paraíso se copió de Mauricio".

Situada frente a la costa oriental de África, Mauricio es un paraíso para una luna de miel, una escapada romántica y para las bodas. Mientras que las playas de primera clase y la increíble belleza natural proporcionan el perfecto telón de fondo romántico para los hoteles y resorts de lujo, Mauricio también cuenta con un maravilloso crisol de culturas y cocinas con cuatro grupos étnicos principales que contribuyen a la cultura única de la isla.

Hay dos espectáculos naturales para recordar, la cascada submarina de Le Morne y las tierras de siete colores de Chamarel. La isla es un paraíso indiscutible y un lugar ideal para una luna de miel.

9 - Luna de miel en las Seychelles

Otro maravilloso destino en el océano Índico, las Seychelles (o Islas Paraíso) son un grupo de unas 115 pequeñas islas famosas por sus hermosas playas blancas y su mar turquesa. Las islas más grandes son de granito, mientras que las más pequeñas y poco profundas son de coral.

Hay muchos atolones y arrecifes para los buceadores, pero la selva tropical de las islas ofrece un interesante contraste y una gran alternativa para los amantes del senderismo. Las Seychelles ofrecen maravillosos resorts en un entorno virgen y aquí no existe el invierno, ideal como destino para lunas de miel en otoño e invierno.

10 - Luna de miel en las Maldivas

Son pequeñas islas de coral que apenas llegan al nivel del mar. Para desplazarse suele ser necesario el uso de lanchas rápidas o hidroaviones, y puede que no haya ningún otro destino que atienda a sus visitantes tan bien como las Maldivas.

Algunas de las diminutas islas, normalmente deshabitadas, incluso se han desarrollado específicamente para ofrecer alojamiento turístico. Este es un lugar donde incluso es posible alquilar una isla.

Los arrecifes de coral y las lagunas protegidas son sencillamente impresionantes y gran parte de los alojamientos están construidos sobre pilotes por encima de las lagunas. Una belleza impresionante y una sensación de calma serena hacen de este lugar un destino ideal para la luna de miel.

Se puede elegir una isla pequeña en la que no haya nada más que hacer que relajarse en la playa o bucear, o se puede optar por un complejo más grande con muchas actividades y restaurantes para elegir. Todo se basa en la playa y el mar, sin ciudades o zonas del interior que visitar aparte de la capital, Malé.

