Guto Ajayu Culture prepara la presentación de ANTOLOGÍA DE ARTE III 2021 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

viernes, 22 de octubre de 2021, 13:35 h (CET)

Una oportunidad que no se puede dejar escapar es disfrutar del arte, eventos y libros culturales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En este mismo lugar, el artista plástico de origen boliviano, Augusto Mendoza, más conocido como el fundador de Guto Ajayu Culture, está preparando la presentación para octubre de ANTOLOGÍA DE ARTE III 2021: Edición Madrid, en el centro más importante de la capital española.

En esta oportunidad, 52 artistas contemporáneos de diversas nacionalidades serán los encargados de dar a conocer su trabajo, lleno de color y creatividad.

¿Qué es “EL GRAN ANUARIO INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO 2021: Edición Madrid. Antología”? La ANTOLOGÍA DE ARTE III 2021 es un anuario internacional elaborado por la fundación Guto Ajayu Culture, en colaboración editorial con Visión Net Group, Liber Factory y Visión Libros. De hecho, ya cuenta con tres ediciones que han recopilado las creaciones de diferentes artistas alrededor del mundo.

Asimismo, ofrece un diseño minimalista de alta calidad que reúne las propuestas gráficas y el perfil de cada artista plástico, fortaleciendo de esta manera la profesionalidad de cada uno para dar a conocer su trabajo en galerías e instituciones y para que el coleccionista se interese en ellos.

Entre los muchos artistas que componen esta edición se encuentran Ernesto Muñiz, Ben Dahl, Hojin Hwang, Rossana Baraldi, Rico Torres, Virginia Lozano y muchos más. Cada uno de ellos con un estilo artístico excepcional y de diferentes partes del mundo.

¿De qué se encarga Guto Ajayu Culture? Es una fundación creada por el artista plástico Augusto Mendoza para que las nuevas generaciones de artistas y amantes del arte puedan ser apoyados mediante exposiciones de arte, libros, proyectos o eventos culturales sin importar su nacionalidad. Igualmente, Guto Ajayu Culture tiene como objetivo principal fortalecer el CV de los profesionales del arte creando relaciones y resultados entre los distintos entes culturales del sistema.

Por otro lado, cabe destacar que el anuario es incluido en la biblioteca nacional de España, donde cualquier persona interesada que no haya podido asistir al evento de ANTOLOGÍA DE ARTE III 2021: Edición Madrid puede encontrar el trabajo estético de artistas de Alemania, España, Italia, India, Corea, Canadá, Bolivia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, México, Panamá, Perú, Polonia, entre otros muchos, todos con un concepto distinto, pero muy marcado.

Además, Guto Ajayu Culture recibe el apoyo de galerías, instituciones, coleccionistas de arte y gestores para cumplir con la misión de educar y exaltar el arte. Con este fin, ayuda a otros amigos con la publicación y creación de eventos llenos de contenido artístico y calidad.

Si se desea exponer, crear un evento o recibir el apoyo de Guto Ajayu Culture en la publicación de un libro solo se debe ingresar a su página web y contactar con la fundación.

